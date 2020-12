Společnost Gionee byla již v roce 2014 nařčena z toho, že do svých telefonů instaluje malware. V té době to společnost odmítala. Jenže to vypadá, že v podobných praktikách pokračovala i v následujících letech. Čínský soud nyní potvrdil, že Gionee instalovalo malware do svých zařízení. Celkově bylo poškozeno více než 20 milionů telefonů. Bez vědomí uživatele získávali peníze z reklam.

Společnost Gionee opět v problémech kvůli instalaci malwaru

Čínský soud se zabýval posledním obviněním společnosti Gionee z roku 2018. Konkrétně od prosince 2018 až do října 2019 měla do zařízení instalovat aplikaci s názvem Story Lock Screen. V ní se nacházel malware, který uživatelům zobrazoval reklamy. Za toto období bylo infikováno cca 22 milionů telefonů a společnosti vydělala více než 4,2 milionů dolarů. V přepočtu cca 91 milionů korun. Odsouzeni k vězení byli čtyři muži, kteří si odpykají tři až tři a půl roku. Každý zároveň musí zaplatit pokutu 200 000 CNY, v přepočtu cca 670 tisíc Kč.

Samotný malware se příliš nelišil od jiných. Rozdíl byl v tom, že útočníci neřešili instalaci do zařízení přes nějakou třetí stranu, ale instalovali jej rovnou při výrobě. Nejhorší je ale fakt, že se jedná u extrémně levných čínských zařízení o poměrně normální věc. Před několika měsíci bylo například objeveno, že čínská společnost Tecno rovněž instaluje do telefonů malware, který generuje falešné klikání na reklamy.

Ve velké většině se jedná o značky a telefony, které míří do zemí třetího světa. Málokdy se stane, že by se objevily v Evropě, i když třeba právě Gionee případ z roku 2014 se týkal evropských zařízení. Jedno z jednoduchých řešení je vyhýbat se koupi zcela neznámých značek telefonů, i když se třeba na první pohled může cena zdát velice dobrá.

