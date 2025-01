AI senzace DeepSeek měla otevřenou databázi! Šlo v ní číst citlivá data

Reklama

DeepSeek mělo špatně zabezpečený přístup k interním systémům. Dalo se dokonce dostat přímo k databázi a spouštět nad ní dotazy. Zpřístupněná data zahrnují více než milion řádků protokolů obsahujících historii chatu, tajné klíče, podrobnosti o backendu a další vysoce citlivé informace. Chybu v zabezpečení odhalila společnost Wiz Research, která DeepSeek o problému okamžitě informovala.

Wiz Research našel otevřené porty 8123 a 9000 na adresách oauth2callback.deepseek.com a dev.deepseek.com. Skrz ně se dostali k databázi ClickHouse, která obsahovala zmíněná data. Ještě důležitější je, že bylo možné získat plnou kontrolu nad databází a potenciálně eskalovat oprávnění v produkčním prostředí. To vše bez jakékoli autentizace nebo obranného mechanismu vůči vnějšímu světu.

ClickHouse je open-source sloupcový systém pro správu databází určený pro rychlé analytické dotazy na velkých datových sadách. Byl vyvinut společností Yandex a je široce používán pro zpracování dat v reálném čase, ukládání protokolů a analýzu velkých dat. Využitím rozhraní HTTP společnosti ClickHouse získali přístup k cestě /play, která umožňovala přímé provádění libovolných SQL dotazů prostřednictvím prohlížeče. Spuštění jednoduchého příkazu SHOW TABLES; vrátilo úplný seznam dostupných datových sad.

Mezi nimi vynikala jedna tabulka: log_stream, která obsahovala rozsáhlé logy s vysoce citlivými daty. Tabulka log_stream obsahovala více než 1 milion záznamů s obzvláště odhalujícími sloupci:

timestamp – Protokoly datované 6. ledna 2025

span_name – Odkazy na různé interní koncové body API

string.values – protokoly ve formátu prostého textu , včetně historie chatu , klíčů API, podrobností o backendu a provozních metadat

, včetně , _service – Označení, která služba protokoly vygenerovala

protokoly vygenerovala _source – Odhalení původu požadavků na protokoly, které obsahují historii chatu, klíče API, adresářové struktury a protokoly metadat chatbota

Tato úroveň přístupu představovala kritické riziko pro společnost i pro její koncové uživatele. Útočník by mohl nejen získat citlivé protokoly a chatové zprávy v prostém textu, ale mohl by také potenciálně získat hesla ve formátu prostého textu a místní soubory spolu s informacemi o vlastnictví. To už výzkumníci z Wiz Research nezkoušeli, protože by tím přesáhli rámec etického hackerství.

Mizerné zabezpečení DeepSeek

To, že byl vystavený přímý přístup k databázi bez dalšího ověření, nelze nazvat snad ani začátečnickou chybou. Je to naprosté selhání a ukazuje, že celý projekt byl šit horkou jehlou. Chlubení se nízkou částkou na vývoj tak můžeme vnímat také jako snahu ušetřit na nesprávných místech.

DeepSeek slabinu v zabezpečení opravil, v době psaní tohoto článku už není možné ji zneužít. Společnost Wiz Research se zachovala eticky, když DeepSeek o chybě informovala. Otázkou, která teď nenechává spát uživatele, kteří se ptali na citlivé věci, je: nenašel tu chybu někdo před nimi?

Důvěřujete jazykovému modelu DeekSeek?

Zdroj: Wiz Research