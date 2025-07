Ryan Gosling zachraňuje lidstvo ve vesmíru. Film Spasitel láká na první trailer, půjde o mix Interstellaru a Marťana

Amazon MGM Studios včera vydalo první trailer k jednomu z nejočekávanějších sci-fi filmů příštího roku. Spasitel (v originále Project Hail Mary) nás zavede na palubě vesmírné lodi téměř 12 světelných let od Země a představí nám učitele přírodopisu, který rozhodně netoužil stát se astronautem. V hlavní roli se představí Ryan Gosling, jehož postava má za úkol zjistit, proč umírá Slunce, a zachránit tak celé lidstvo.

Trailer nám nabízí pohled na učitele Rylanda Grace, který se probouzí s hustým plnovousem na vesmírné lodi, aniž by si pamatoval, jak se tam dostal. Postupně se mu vracejí vzpomínky odhalující děsivou pravdu – hvězdy v naší galaxii, včetně našeho Slunce, postupně vyhasínají. Výjimkou je pouze jedna hvězda v soustavě Tau Ceti. A právě Grace, který má kromě pedagogického vzdělání také doktorát z molekulární biologie, je vyslán na misi, aby zjistil proč.

Název filmu Spasitel (Project Hail Mary) Režie Phil Lord, Christopher Miller Scénář Drew Goddard Předloha Kniha Project Hail Mary od Andyho Weira (2021) Hlavní role Ryan Gosling, Sandra Hüller, Milana Vayntrub, Lionel Boyce, Ken Leung, Liz Kingsman Kamera Greig Fraser Studio Amazon MGM Studios Premiéra 20. března 2026 Formát Kino, IMAX Žánr Sci-fi, dobrodružný, drama

Když mu vědkyně Eva Stratt (Sandra Hüller) nabízí účast na záchranné misi, Grace okamžitě protestuje. Jeho nechuť stát se astronautem je jedním z komediálních prvků, které trailer naznačuje, a připomíná Goslingův charakteristický humor, který známe z jeho předchozích rolí.

Vesmírné přátelství, které může zachránit dvě planety

Zatímco se Grace snaží přijít na to, jak zachránit Zemi před apokalypsou, trailer naznačuje jeho největší překvapení – není sám. V určitém momentu totiž objeví mimozemskou bytost, které fanoušci knihy říkají „Rocky“. Tento nečekaný společník pochází z planety, která čelí stejnému ohrožení jako Země, a tak se tito dva zástupci různých světů spojují ve snaze najít řešení společného problému.

Tento aspekt filmu naznačuje, že nepůjde jen o další přežívání ve vesmíru jako ve filmu Marťan, ale o hlubší příběh mezidruhovém přátelství. Rocky je v traileru pouze letmo naznačen, což vytváří další důvod k očekávání, jak bude tato mimozemská bytost ve filmu ztvárněna.

Hvězdná sestava před i za kamerou

Za režijním kormidlem stojí Phil Lord a Christopher Miller, kteří mají na kontě animované hity jako Lego příběh nebo Spider-Man: Napříč paralelními světy. Scénář napsal Drew Goddard, který adaptoval i předchozí bestseller Andyho Weira (Marťan). Ten ve filmové podobě s Mattem Damonem v hlavní roli sklidil obrovský úspěch a získal sedm nominací na Oscara.

Vedle Goslinga uvidíme v dalších rolích německou herečku Sandru Hüller, která loni zazářila ve filmu Anatomie pádu, a dále Lionela Boyce známého ze seriálu Medvěd, Kena Leunga z Industry nebo Milanu Vayntrub. Za kamerou stojí Greig Fraser, držitel Oscara za kameru k filmu Duna.

Na CinemaConu v dubnu Ryan Gosling označil film za „neuvěřitelně ambiciózní příběh s obrovským rozsahem“. Podle jeho slov je tak velkolepý, že „jsme ho jednou zkusili dát na televizi a nevešel se tam.“

Interstellar potkává Marťana

Už z prvního traileru je patrné, že Spasitel kombinuje prvky dvou slavných sci-fi hitů posledních let. Z Interstellaru přebírá premise vesmírné mise, která má za cíl zachránit lidstvo před apokalyptickou hrozbou, zatímco z Marťana si bere humorný přístup k vesmírnému přežívání a vědeckému řešení problémů.

Vzhledem k tomu, že knihy Spasitel i Marťan napsal stejný autor a scénáře k oběma filmům adaptoval stejný scenárista, lze očekávat podobný přístup k vědeckým detailům i balancování mezi napětím a humorem. Současně ale přidává zcela nový prvek – mimozemskou bytost a mezidruhové přátelství.

Knižní předloha a očekávání

Román Project Hail Mary vyšel v roce 2021 a rychle se stal bestsellerem. Andy Weir, autor knihy, je známý svým důrazem na vědeckou přesnost a realistické řešení problémů ve vesmíru. Jeho předchozí román Marťan se stal literárním fenoménem a jeho filmová adaptace byla jak komerčně úspěšná, tak kritiky oceňovaná.

Zatímco Marťan se soustředil na přežití jednoho člověka na Marsu, Spasitel rozšiřuje horizonty na mezihvězdné cestování a setkání s mimozemskou civilizací. Příběh nabízí mix dobrodružství, vědeckého řešení problémů a filozofických otázek o lidstvu a jeho místě ve vesmíru.

Vzhledem k úspěchu Marťana jsou očekávání od této adaptace vysoká. S hvězdným obsazením, zkušenými režiséry a kvalitní předlohou má film všechny předpoklady stát se jedním z největších sci-fi hitů příštího roku.

Datum premiéry

Spasitel vstoupí do kin 20. března 2026, a to včetně formátu IMAX. Čeká nás tedy ještě poměrně dlouhé čekání, ale podle prvních záběrů to bude stát za to. Pro fanoušky sci-fi, vesmírných dobrodružství i Ryana Goslinga se film logicky zařadil mezi nejočekávanější tituly příštího roku.

Zatím není jasné, zda se film dočká české předpremiéry nebo jiných speciálních uvedení. Distribuci v České republice by měla zajišťovat společnost Falcon, která již film uvedla na svých stránkách pod českým názvem Spasitel.

Jak se těšíte na novinku Spasitel?

Zdroj: YouTube, ČSFD