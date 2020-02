Sony uvedlo model Xperia L4. O jeho (ne)úspěchu rozhodne cenovka

Japonská společnost Sony dnes představila nového zástupce řady telefonů L. Ještě před pondělní tiskovou konferencí, která má být náhradou za zrušenou účast na MWC 2020 v Barceloně, pustila do světa informace o telefonu Xperia L4. Nový zástupce této nižší třídy telefonů zaujme několika parametry, většinou však trochu negativně. Možná jsme až moc rozmlsaní posledními hi-tech novinkami, ale Sony pravděpodobně mělo i navíc. Jak nicméně zmiňujeme i v nadpisu, podprůměrné parametry Sony Xperia L4 může vyvážit nízká cena. Tu zatím bohužel neznáme, ale pokud bude nastavena pod pět tisíc korun, mohl by si telefon na trhu významnější místo najít. Pojďme se v rychlosti podívat na jeho specifikace a design.

Sony Xperia L4 parametry

Android 9

6,2″ IPS displej

čipset MediaTek Helio P22

3 GB RAM / 64 GB úložiště

fotoaparáty 13 Mpx hlavní + 5 Mpx ultraširoký + 2 Mpx hloubkový

baterie 3850 mAh

NFC, LTE, USB-C, jack konektor

Introducing Xperia L4

Telefon se snaží zaujmout zejména trojicí fotoaparátů. Těm asi není co vytknout. Trochu se ale divíme zařazení dva roky starého čipsetu, celkem slabé baterie a Androidu 9. Ale nebudeme předem soudit, třeba to bude i s ohledem na cenu pro některé zákazníky skutečně dostačující. Mezi další zvláštnosti patří výřez v displeji. Zatímco se ostatní firmy od toho designového řešení vzdalují, Sony ji použili do řady L poprvé. Naopak se nám celkem zamlouvají barvy a jejich matné provedení. Dobře vypadá celé zadní strana. Telefon bude dostupný během jara. Na cenu jsme hodně zvědaví, může slabší parametry telefonu Sony Xperia L4 obhájit.

Co říkáte na specifikace tohoto telefonu od Sony?

