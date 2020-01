Společnost Sony představila Xperii 5 teprve loni v září a dle všeho má brzy vyjít její Plus varianta. Sony Xperia 5 Plus má nabídnout podobný design, jako jeho menší bratříček a známe také první specifikace. Na internet navíc unikají CAD rendery, které si můžete prohlédnout níže.

Přední stranu telefonu má pokrývat velký 6,6″ OLED displej s minimálními rámečky v horní i dolní části. V nich se budou tradičně nacházet stereo reproduktory a má disponovat tloušťkou 8,1 mm (9,3 mm s kamerou). Stejně jako menší model bude mít i tento power tlačítko na pravé straně, kde se bude taktéž nacházet čtečka otisků prstů. Na boku zařízení se bude rovněž nacházet ovládání hlasitosti i manuální spoušť fotoaparátu.

Na levé straně se nachází pak slot na SIM karty a pro napájení bude sloužit USB-C port. Menší Xperia 5 nedisponuje 3,5 mm jackem, ovšem Sony se rozhodlo ho do větší varianty zahrnout a k nalezení bude na horní straně. Co se týče fotoaparátů, selfie kamerka bude disponovat rozlišením 8 megapixelů a na zádech pak nalezneme hned čtveřici fotoaparátů a to včetně ToF senzoru. O čipsetu zatím nevíme nic konkrétního, ovšem spekuluje se o nasazení Snapdragonu 865.

Co říkáte na specifikace Sony Xperia 5 Plus?

