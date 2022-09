Řada Xperia 5 od Sony je oblíbená především díky svým menším rozměrům. Spolu s Galaxy S22 a Zenfonem 9 jde o jedny z nejkompaktnějších Android telefonů na trhu a nyní se ukázal nástupce – Sony Xperia 5 IV. Pojďme si ji tedy společně představit.

Začněme displejem, jenž má úhlopříčku 6,1 palce a typu OLED. Rozlišení pak činí 2520 x 1080 pixelů a nechybí 120Hz obnovovací frekvence. Panel se pyšní oproti předešlé generaci o 50 % vyšším maximálním jasem. Přesné číslo ale firma nesdělila. V horním rámečku se nachází lepší 12Mpx selfie kamerka, která je stejná jako u dražší Xperie 1 IV. Rozměry pak zůstávají téměř stejné jako u Xperie 5 III. Novinka je o 1 mm kratší a užší, za to však o 4 gramy těžší a váží tedy 172 gramů.

To ale firmě s přehledem odpouštíme, jelikož se ji podařilo do mobilu vměstnat 5000mAh baterii s podporou 30W nabíjení, díky čemuž se dostane z 0 na 50 % za 30 minut. Poprvé u řady 5 jsme se dočkali navíc také bezdrátového nabíjení. Co se týče fotoaparátů, firma vsadila na trojici osvědčených 12Mpx snímačů – hlavní, ultraširoký a teleobjektiv. U všech můžeme počítat s automatickým ostřením a v případě hlavního snímače a teleobjektivu rovněž s optickou stabilizací. Sony zákazníkům nabídne některé vychytávky z fotoaparátů jako je třeba Real-time AF či Real-time tracking.

Výkon má na starost čip Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 v kombinaci s 8 GB RAM a 128/256GB úložištěm. To je navíc možné rozšířit pomocí microSD slotu a potěší také přítomnost audio jacku, což u vlajkových mobilů nebývá standard. Sony vylepšilo také stereo reproduktory, které podporují několik standardů jako Dolby Atmos, Hi-Res Audio, DSEE Ultimate a 360 Reality Audio. Konstrukce by měla něco vydržet díky sklu Gorilla Glass Victus (z obou stran) a certifikaci IP68. Mobil se bude v Evropě prodávat za cenu 1049 EUR, tedy asi 25 500 Kč.

Zdroj: GSMArena, TechRadar