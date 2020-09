Sony Xperia 5 II odhalena v předstihu, těšte se na špičkový smartphone

Mobilní divizi společnosti Sony se opravdu nedaří držet informace okolo připravované Xperie 5 II pod pokličkou. Novinka má být představena teprve 17. září, ale i přes to jsou již pár dní známy prakticky veškeré její specifikace včetně designu. Nyní však všemu dal korunu známý leaker Evan Blass, který zveřejnil rovnou oficiální promo video. Tím je Sony Xperia 5 II odhalena prakticky kompletně se vším všudy. A nevypadá vůbec zle!

Sony Xperia 5 II odhalena ještě před oficiální premiérou

Stejně jako aktuální TOP model značky – Sony Xperia 1 II – také Sony Xperia 5 II bude disponovat výkonným čipsetem Qualcomm Snapdragon 865. K dispozici by pak mělo pravděpodobně být 8 GB RAM a 128GB úložiště. Změny se však udály v oblasti displeje. Ten by měl být u novinky menší s úhlopříčkou 6,1″ a namísto 4k nabídne “jen” b rozlišením. Stále se však jedná o OLED displej s poměrem stran 21:9 a celou řadou vylepšení a certifikací jako HDR BT.2020, Triluminious display či X-Reality engine. To nejzajímavější na displeji Sony Xperia 5 II však patrně bude 120Hz obnovovací frekvence obrazu a 240Hz odezva na dotyk. Sony však neponechá nic náhodě ani v oblasti zvuku. Telefon si své příznivce má získat i dvojicí hlasitých reproduktorů či přítomností 3,5mm jacku. Jistě pak nemusíme připomínat, že to není tak dávno, kdy právě v oblasti audia Xperie válcovaly konkurenci.

Sony Xperia 5 II

Rovněž sestava fotoaparátů na zádech Xperie 5 II je prakticky identická s její větší sestřičkou. Novinka přijde pouze o 3D TOF senzor pro práci s hloubkou ostrosti. Jinak ale bude přítomna sestava tří 12MPx fotoaparátů. Primární fotoaparát je spárován s objektivem o světelnosti f/1.7 a nechybí ani optická stabilizace. Tou oplývá také fotoaparát s trojnásobným optickým přiblížením a objektivem o světelnosti f/2,4. Superširokoúhlý fotoaparát se už musí obejít bez optické stabilizace a nabídne objektiv o světelnosti f/2.2. Použitá baterie by měla nabídnout kapacitu 4 000 mAh a nejeden uživatel zajisté ocení přítomnost odolnosti vůči vodě a prachu s certifikací IP68. Jednou z mála neznámých je tak už jen cena novinky. Tu se pravděpodobně dozvíme 17.září, kdy bude Sony Xperia 5 II odhalena oficiálně.

