Ve čtvrtek to byl přesně rok, kdy Sony představilo svou vlajkovou loď Xperia 1 III, která přinesla mimo OLED panel se 4K rozlišením a 120Hz obnovovací frekvencí také čip Snapdragon 888 nebo skvělé foťáky. Jeho nástupce v podobě Xperia 1 IV by ale neměl být daleko.

Sony Xperia 1 IV v benchmarku Geekbench

Důkazem je nedávno provedený test v benchmarku Geekbench, kde je Xperia 1 IV uvedena jako Sony-XQ-CT54. Pod jeho kapotou bude tikat čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 v kombinaci s až 12 GB operační paměti RAM, stejně jako tomu bylo u předchozí generace. Na jedno jádro si telefon vysloužil skóre 1204 bodů, ve vícejádrovém testu pak dosáhl na 3352 bodů.

Jsme zvědaví, s čím dalším se Sony na své prezentaci, která by podle některých spekulací měla proběhnout v květnu ještě vytasí. Loni to byl vůbec první 4K telefon s vysokou obnovovací frekvencí, letos by mohlo přijít třeba rychlejší nabíjení, nebo delší softwarová podpora.

Jaký máte názor na telefony Xperia?

Zdroj: gizmochina.com