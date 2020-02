S ohledem na to, že se událost MWC 2020 zrušila si pro nás Sony připravilo stream, kde oznámilo hned několik telefonů. Tento článek se bude zabývat vlajkovou lodí – Sony Xperia 1 II (čtěte Xperia One Mark Two). Ta přináší skvělý výkon, vylepšení zadního fotoaparátu, podporu 5G sítí a mnoho dalšího. Spolu s představením společnost zároveň potvrdila, že vyvíjí zařízení s názvem Xperia Pro, které bude sloužit jako profesionální nástroj pro tvůrce videí.

Nekompromisní displej i výkon

Přední stranu Xperia 1 II pokrývá 6,5″ 4K HDR OLED displej s tradičním poměrem stran 21:9. Sony se vykašlalo na vysokou obnovovací frekvenci a místo toho implementovala technologii, která zamezuje viditelnému rozmazávání. Společnost tvrdí, že nerozeznáte rozdíl od 90 Hz displeje. Co se týče výkonu, uvnitř tiká čipset Qualcomm Snapdragon 865, kterému dopomáhá 8 GB operační paměti RAM a 256 GB UFS úložiště. Telefon je certifikován IP65/IP68 a o výdrž baterie se stará 4 000 mAh baterie s podporou bezdrátového nabíjení. Již z výroby je telefon dodáván s nejnovějším systémem Android 10 bez větších úprav.

Kandidát na nejlepší fotomobil?

Fotoaparát se přesunul na levou stranu, přičemž rozlišení čoček zůstalo stejné. Hlavní fotoaparát disponuje rozlišením 12 megapixelů, přičemž mu sekunduje 12 megapixelový ultraširokoúhlý a 12 megapixelový teleobjektiv. Fotoaparáty jsou však rychlejší a o něco větší. Přední kamerka pak zůstala stejná, jedná se o 8 megapixelový snímač, který je zabudován do horního rámečku. Sony se pochlubilo, že jsou fotoaparáty kalibrovány za pomoci značky ZEISS a disponují speciální antireflexní vrstvou ZEISS T*, kterou můžeme znát z profesionálních fotoaparátů.

Cena je poměrně sebevědomá

Zajímavostí je, že se Sony vrátilo ke 3,5 mm jacku, který v loňské vlajkové lodi chyběl. Na pravém boku pak nalezneme čtečku otisků prstů, tlačítka pro regulaci hlasitosti a také spoušť fotoaparátu. Xperia 1 II využívá spoustu know-how z ostatních Sony divizí. Rozhraní fotoaparátu vypadá podobně, jako u fotoaparátů Sony Alpha a disponuje aplikací Cinema Pro, díky které snadno vytvoříte profesionální videa. Telefon bude dostupný později na jaře 2020 a to za cenu 1 199 EUR, tedy asi 31 tisíc korun.

