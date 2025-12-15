Výborná sluchátka Sony WF-1000XM5 hodně zlevnila! Nestojí ani 4 tisíce a mají skvělé ANC Hlavní stránka Zprávičky True Wireless sluchátka Sony WF-1000XM5 nyní stojí od 3 799 Kč – o více než 3 200 Kč levněji než při uvedení Vylepšené ANC s procesory QN2e a V2, podpora Hi-Res Audio přes LDAC a AI upscaling zvuku Výdrž 8+16 hodin, rychlé nabíjení (3 min = 60 min poslechu) a bezdrátové dobíjení Qi Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 15.12.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Japonská Sony představila před dvěma lety svou vlajkovou loď mezi True Wireless sluchátky WF-1000XM5, která navazují na úspěšný model XM4. Původní cena 6 999 Kč postupně klesala pod 5 000 Kč a nyní se dle Heureky prodávají od 3 799 Kč – sleva přes 3 200 Kč dělá z XM5 zajímavou volbu pro ty, kdo hledají prémiová sluchátka s aktivním potlačením hluku. Vylepšené ANC a kvalita zvuku Hlavní devizou WF-1000XM5 je zdokonalená technologie aktivního potlačení hluku (ANC), která redukuje vnější hluk od nízkých až po vysoké frekvence. Za výkonem stojí dvojice procesorů – QN2e pro ANC a V2 pro zpracování zvuku – spolu s technologií HD Noise Cancelling a Multi Noise Sensor pro potlačení nízkých frekvencí. Pro zvuk používá Sony nové měniče Dynamic Driver X s minimálním zkreslením. Sluchátka podporují Hi-Resolution Audio i Hi-Resolution Audio Wireless přes kodek LDAC, podporovány jsou také AAC a SBC. Edge-AI DSEE Extreme automaticky vylepšuje komprimované soubory ze streamovacích platforem pomocí umělé inteligence v reálném čase. KOUPIT SONY WF-1000XM5 Výdrž a rychlé nabíjení Sluchátka vydrží až 8 hodin přehrávání na jedno nabití, pouzdro obsahuje energii pro další dvě plná nabití (16 hodin). Celková výdrž tedy činí 24 hodin. Rychlé nabíjení poskytne po pouhých 3 minutách energii na 60 minut poslechu. Pouzdro podporuje bezdrátové nabíjení Qi a také nabíjení na kompatibilním smartphonu s reverzním dobíjením. Ergonomie a odolnost Sony přepracovalo design sluchátek i koncovek – v balení najdete 4 velikosti silikonových nástavců (SS, S, M, L) z exkluzivního materiálu, který lépe drží v uších a zlepšuje zvukovou izolaci. Sluchátka mají certifikaci IPX4, takže vydrží pot i stříkající vodu. Ovládání probíhá přes dotykové plochy s možností přizpůsobení v aplikaci Sony Sound Connect. Mikrofony s AI redukcí šumu pomocí hluboké neuronové sítě (DNN) a snímače kostního vedení zajistí čistý hlas při hovorech i v hlučném prostředí. Konektivita a funkce Bluetooth 5.3 umožňuje připojení ke dvěma zařízením současně – můžete pracovat na notebooku a zároveň vyřídit hovor z telefonu. Aplikace Sony Sound Connect nabízí ekvalizér, nastavení ANC a certifikaci 360 Reality Audio s analýzou tvaru vašich uší. Funkce Auto Switch automaticky přepíná zvuk mezi sluchátky a reproduktorem Sony LinkBuds Speaker – sundáte sluchátka doma a zvuk se přesune do reproduktoru. Pro koho jsou WF-1000XM5 vhodná? Sony WF-1000XM5 za 3 799 Kč cílí na ty, kdo hledají prémiová True Wireless sluchátka se skvělým ANC. Za původních 7 000 Kč byla konkurence silná, ale při aktuální ceně jde o jeden z nejlepších poměrů cena/výkon v kategorii sluchátek s aktivním potlačením hluku. Oceníte je při cestování, v hlučném prostředí nebo pokud vám záleží na kvalitě zvuku. Hi-Res Audio přes LDAC a AI upscaling zajistí skvělý zážitek i ze streamovacích služeb. Výdrž 24 hodin s rychlým nabíjením znamená, že sluchátka vydrží celý týden běžného používání. Používáte sluchátka s aktivním potlačením hluku? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce slevy sluchátka Sony Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024