Výborná sluchátka Sony WF-1000XM5 hodně zlevnila! Nestojí ani 4 tisíce a mají skvělé ANC

  • True Wireless sluchátka Sony WF-1000XM5 nyní stojí od 3 799 Kč – o více než 3 200 Kč levněji než při uvedení
  • Vylepšené ANC s procesory QN2e a V2, podpora Hi-Res Audio přes LDAC a AI upscaling zvuku
  • Výdrž 8+16 hodin, rychlé nabíjení (3 min = 60 min poslechu) a bezdrátové dobíjení Qi

15.12.2025 06:00
sony 1 jpg

Japonská Sony představila před dvěma lety svou vlajkovou loď mezi True Wireless sluchátky WF-1000XM5, která navazují na úspěšný model XM4. Původní cena 6 999 Kč postupně klesala pod 5 000 Kč a nyní se dle Heureky prodávají od 3 799 Kč – sleva přes 3 200 Kč dělá z XM5 zajímavou volbu pro ty, kdo hledají prémiová sluchátka s aktivním potlačením hluku.

Vylepšené ANC a kvalita zvuku

Hlavní devizou WF-1000XM5 je zdokonalená technologie aktivního potlačení hluku (ANC), která redukuje vnější hluk od nízkých až po vysoké frekvence. Za výkonem stojí dvojice procesorů – QN2e pro ANC a V2 pro zpracování zvuku – spolu s technologií HD Noise Cancelling a Multi Noise Sensor pro potlačení nízkých frekvencí.

Sony WF 1000XM5

Pro zvuk používá Sony nové měniče Dynamic Driver X s minimálním zkreslením. Sluchátka podporují Hi-Resolution Audio i Hi-Resolution Audio Wireless přes kodek LDAC, podporovány jsou také AAC a SBC. Edge-AI DSEE Extreme automaticky vylepšuje komprimované soubory ze streamovacích platforem pomocí umělé inteligence v reálném čase.

KOUPIT SONY WF-1000XM5

Výdrž a rychlé nabíjení

Sluchátka vydrží až 8 hodin přehrávání na jedno nabití, pouzdro obsahuje energii pro další dvě plná nabití (16 hodin). Celková výdrž tedy činí 24 hodin. Rychlé nabíjení poskytne po pouhých 3 minutách energii na 60 minut poslechu.

Pouzdro podporuje bezdrátové nabíjení Qi a také nabíjení na kompatibilním smartphonu s reverzním dobíjením.

Ergonomie a odolnost

Sony přepracovalo design sluchátek i koncovek – v balení najdete 4 velikosti silikonových nástavců (SS, S, M, L) z exkluzivního materiálu, který lépe drží v uších a zlepšuje zvukovou izolaci. Sluchátka mají certifikaci IPX4, takže vydrží pot i stříkající vodu.

Ovládání probíhá přes dotykové plochy s možností přizpůsobení v aplikaci Sony Sound Connect. Mikrofony s AI redukcí šumu pomocí hluboké neuronové sítě (DNN) a snímače kostního vedení zajistí čistý hlas při hovorech i v hlučném prostředí.

Konektivita a funkce

Bluetooth 5.3 umožňuje připojení ke dvěma zařízením současně – můžete pracovat na notebooku a zároveň vyřídit hovor z telefonu. Aplikace Sony Sound Connect nabízí ekvalizér, nastavení ANC a certifikaci 360 Reality Audio s analýzou tvaru vašich uší.

Funkce Auto Switch automaticky přepíná zvuk mezi sluchátky a reproduktorem Sony LinkBuds Speaker – sundáte sluchátka doma a zvuk se přesune do reproduktoru.

Pro koho jsou WF-1000XM5 vhodná?

Sony WF-1000XM5 za 3 799 Kč cílí na ty, kdo hledají prémiová True Wireless sluchátka se skvělým ANC. Za původních 7 000 Kč byla konkurence silná, ale při aktuální ceně jde o jeden z nejlepších poměrů cena/výkon v kategorii sluchátek s aktivním potlačením hluku.

Oceníte je při cestování, v hlučném prostředí nebo pokud vám záleží na kvalitě zvuku. Hi-Res Audio přes LDAC a AI upscaling zajistí skvělý zážitek i ze streamovacích služeb. Výdrž 24 hodin s rychlým nabíjením znamená, že sluchátka vydrží celý týden běžného používání.

Používáte sluchátka s aktivním potlačením hluku?

O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
