Prémiová sluchátka Sony WF-1000XM5 nikdy nebyla levnější! Mají špičkové ANC a vynikající zvuk Hlavní stránka Zprávičky Sony WF-1000XM5 jsou True Wireless sluchátka se špičkovým ANC, LDAC kodekem pro Hi-Res audio a 8hodinovou výdrží Verze Smoky Pink teď na Heurece stojí od 3 713 Kč – černá a stříbrná varianta vyjdou na 4 800–6 000 Kč Technicky jde o identická sluchátka – rozdíl je pouze v barvě, ne ve výbavě nebo zvuku Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 29.3.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Sony WF-1000XM5 patří od uvedení v roce 2023 mezi absolutní špičku TWS sluchátek. Kombinace prémiového zvuku, jednoho z nejúčinnějších ANC na trhu a propracované aplikace z nich udělala referenci, podle které se měří konkurence. Verze Smoky Pink je teď na Heurece k dispozici od 3 713 Kč – což je výrazně méně než černá nebo stříbrná varianta. Pokud vám barva nevadí, je to příležitost pořídit si prémiová sluchátka za cenu vyšší střední třídy. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte precizní ANC a zvuk v kategorii TWS a růžová barva vám nevadí nebo se vám dokonce líbí.⚠️ Zvažte, jestli vám sedí ergonomie – někteří uživatelé hlásí problémy s velikostí špuntů a držením v uších.💡 Za 3 713 Kč dostanete sluchátka, která v plné ceně stojí přes 5 000 Kč a v recenzích pravidelně vítězí nad konkurencí od Bose, Apple i Samsungu. Proč jsou tato sluchátka stále relevantní Sony WF-1000XM5 jsou pátou generací řady, která definovala kategorii prémiových TWS sluchátek s aktivním potlačením hluku. I dva roky po uvedení zůstávají referenčním standardem, podle kterého se hodnotí nové modely konkurence. Sony do nich vložilo zkušenosti z náhlavních sluchátek WH-1000XM5 a výsledkem je produkt, který v recenzích konzistentně vyhrává srovnání s Apple AirPods Pro, Bose QuietComfort Ultra i Samsung Galaxy Buds. Za běžnou cenu 5 000–6 000 Kč jde o prémiový produkt. Verze Smoky Pink za 3 713 Kč ale posouvá poměr cena/výkon do úplně jiné kategorie – dostáváte identický hardware, jen v méně obvyklé barvě. Klíčové parametry: zvuk, ANC, procesory Srdcem sluchátek je kombinace HD procesoru QN2e pro potlačení hluku a integrovaného procesoru V2 pro zpracování zvuku. Výsledkem je 24bitové zpracování s minimálním zkreslením. Speciálně navržený měnič Dynamic Driver X (8 mm) využívá membránu z různých materiálů pro kopuli a okraj – to zajišťuje čisté vokály, detailní výšky a hutné basy bez zabarvení. Sluchátka podporují kodek LDAC, který přenáší přibližně 3× více dat než standardní Bluetooth – prakticky tedy Hi-Res audio bezdrátově. Technologie DSEE Extreme využívá umělou inteligenci k vylepšení komprimovaných souborů ze streamovacích služeb v reálném čase. ANC funguje v duálním hybridním režimu s dedikovanými mikrofony pro snímání okolního hluku. Sony tvrdí, že jde o nejúčinnější potlačení hluku v kategorii TWS – a recenze to potvrzují. Funkce Adaptive Sound Control automaticky přizpůsobuje úroveň ANC podle prostředí. Praktická stránka: výdrž, hovory, konektivita Výdrž baterie činí až 8 hodin s aktivním ANC, další 16 hodin dodá nabíjecí pouzdro – celkem tedy 24 hodin. Rychlé nabíjení poskytne 60 minut poslechu po 3 minutách na nabíječce. Pouzdro podporuje bezdrátové Qi nabíjení včetně reverzního dobíjení z kompatibilních smartphonů. Pro hovory slouží integrované všesměrové mikrofony s redukcí šumu pomocí umělé inteligence a snímač kostního vedení. Technologie Precise Voice Pickup izoluje váš hlas od okolního hluku – v recenzích na Heurece uživatelé chválí, že druhá strana slyší čistě i v hlučném prostředí. Konektivita zahrnuje Bluetooth 5.3 s podporou Multipoint pro současné připojení ke dvěma zařízením. Voděodolnost odpovídá standardu IPX4 (pot, déšť). Ovládání probíhá přes dotykové plochy s možností plného přizpůsobení v aplikaci Sony Sound Connect. Co říkají uživatelé Na Heurece mají sluchátka hodnocení 90 % z 60 recenzí, přičemž 45 zákazníků produkt doporučuje. Z textových hodnocení vyplývá konzistentní obraz: uživatelé chválí především kvalitu zvuku (opakovaně označovanou jako „špičkovou" nebo „nejlepší v kategorii"), účinnost ANC a pohodlí při celodenním nošení. Typický pozitivní komentář: „Famózní zvuk, perfektní mikrofon na telefonování, bezkonkurenční ANC." Několik recenzentů explicitně zmiňuje, že po vyzkoušení jiných značek (Samsung, Bose, Apple) zůstali u Sony. Kritické hlasy se soustředí na pěnové špunty, které některým uživatelům nesedí nebo se hůře čistí. Další výtky míří k lesklému povrchu, který klouže v prstech, a citlivému dotykovému ovládání, které občas reaguje nechtěně při nasazování. Několik uživatelů zmiňuje, že Ambient režim zní nepřirozeně ve srovnání s konkurencí. Kdy to smysl nedává Pokud potřebujete sluchátka primárně na sport a běh, existují lepší varianty s bezpečnějším uchycením – Sony WF-1000XM5 mají v recenzích opakované zmínky o vypadávání při intenzivním pohybu. Pro čistě sportovní použití jsou vhodnější modely s křidélky nebo háčky za ucho. Pokud jste výhradně v Apple ekosystému a oceňujete bezešvou integraci (automatické přepínání mezi zařízeními, Find My, Spatial Audio s head trackingem), AirPods Pro 2 nabízejí lepší souhru s iPhone a Mac – i když zvukově a v ANC Sony stále vede. A pokud vám růžová barva opravdu nesedí a nechcete na ni každý den koukat, černá verze za cca 4 800 Kč je stále výborná hodnota – jen ne tak extrémní jako Smoky Pink za 3 713 Kč. Verdikt: pro koho se to vyplatí Sony WF-1000XM5 jsou sluchátka pro ty, kteří chtějí vynikající zvuk a ANC v kategorii TWS a jsou ochotni za to zaplatit prémiovou cenu. Verze Smoky Pink za 3 713 Kč ale mění rovnici – dostáváte identický hardware se slevou přes 1 000 Kč oproti černé variantě. Hodnocení 90 % na Heurece a konzistentní vítězství v redakčních testech ukazují, že i dva roky po uvedení jde o referenční produkt v kategorii. Pokud vám vyhovuje ergonomie (doporučujeme vyzkoušet nebo počítat s možností vrácení) a růžová barva vás neodrazuje, je to jedna z nejlepších hodnot na trhu prémiových TWS sluchátek. O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… 