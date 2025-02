Sony překvapilo všechny majitele PS Plus: Po obřím výpadku dostanou toto odškodnění

Reklama

PlayStation Network se po téměř 24hodinovém výpadku konečně vrací do normálu. Služba, která zajišťuje veškeré online funkce pro konzole PlayStation, vypadla v pátek večer a způsobila nemalé problémy hráčům po celém světě. Nešlo přitom pouze o běžné hraní online her – výpadek postihl také PlayStation Store, správu účtů a dokonce i ověřování licencí digitálních her.

Situace byla obzvláště nepříjemná pro majitele handheldu PlayStation Portal. Tato přenosná „konzole“ je zcela závislá na síťovém připojení, takže její dvě hlavní funkce – vzdálené hraní z PS5 a cloudové streamování her – byly kompletně ochromeny.

Problémy se nevyhnuly ani PC hráčům. Přestože Sony na konci ledna oficiálně upustilo od nutnosti neustálého připojení k PSN u počítačových verzí svých her jako God of War Ragnarök či Marvel’s Spider-Man 2, někteří uživatelé hlásili potíže se spuštěním těchto titulů i na PC.

Zastoupení PlayStationu nakonec situaci vyřešilo elegantně – všem předplatitelům služby PlayStation Plus bude automaticky prodlouženo členství o 5 dní. „Všechny služby PS Network jsou již opět plně v provozu. Omlouváme se za způsobené potíže a děkujeme komunitě za trpělivost,“ uvedla společnost na svém oficiálním facebookovém profilu.

Ačkoliv současný výpadek byl nepříjemný, zdaleka nedosahuje rozměrů incidentu z roku 2011, kdy PSN nefungovalo plných 24 dní kvůli masivnímu kybernetickému útoku. Tehdy došlo k úniku osobních údajů milionů uživatelů, což vyústilo v hromadnou žalobu a odškodnění ve výši 15 milionů dolarů.

Zaznamenali jste výpadek sítě Playstation Network?

Zdroj: Playstation CZ (Facebook)