TOPlist

Tahle náhlavní sluchátka Sony s ANC teď stojí jen 1,5 tisíce. Uživatelé si je oblíbili

  • Sony WH-CH720N jsou nejlehčí bezdrátová sluchátka značky s aktivním potlačením hluku a váží pouhých 192 gramů.
  • Sluchátka aktuálně pořídíte v rámci Black Friday akce za pouhých 1 493 Kč místo běžných 1 990 Kč.
  • Baterie vydrží až 50 hodin přehrávání a 3 minuty nabíjení postačí na hodinu poslechu.

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
26.11.2025 18:00
Ikona komentáře 0
Sony Noise Cancelling WH CH720N ruzova oficialni

Hledáte bezdrátová sluchátka s potlačením okolního hluku, ale nechcete utrácet tisíce korun? Sony WH-CH720N nabízejí technologie z vyšších řad za zlomek jejich ceny. Aktuálně je navíc pořídíte v rámci Black Friday akce za pouhých 1 493 Kč, což představuje slevu téměř 700 Kč oproti původní ceně.

Lehká konstrukce s důrazem na pohodlí

Sony WH-CH720N patří mezi nejlehčí bezdrátová sluchátka s ANC na trhu. S hmotností pouhých 192 gramů je můžete nosit celý den bez nepříjemného tlaku na hlavu. Měkké náušníky oválného tvaru jsou vyrobeny ze syntetické kůže a uretanu, což zajišťuje příjemné nošení i při dlouhých poslechových seancích.

Sony Noise Cancelling WH CH720N cerna render

Sluchátka jsou k dispozici ve čtyřech barevných variantách – černé, bílé, modré a růžové. Ergonomický design sice neumožňuje složení do kompaktnějšího formátu, ale náušníky se dají otočit pro pohodlné zavěšení na krk.

Potlačení hluku s procesorem V1

O aktivní potlačení okolního hluku se stará integrovaný procesor V1, který Sony používá i ve svých prémiových modelech řady 1000X. Technologie duálního snímače využívá dva mikrofony v každé mušli k zachycení okolního zvuku a jeho eliminaci. V aplikaci Sony Sound Connect si můžete intenzitu potlačení nastavit ve 20 různých úrovních.

CHCI SLUCHÁTKA SONY V AKCI

Nově vyvinutá struktura kolem mikrofonů navíc redukuje šum způsobený větrem, takže sluchátka fungují spolehlivě i venku. Režim okolního zvuku naopak umožňuje slyšet okolí bez nutnosti sluchátka sundávat.

Zvuk vylepšený technologií DSEE

Sluchátka disponují 30mm měniči s frekvenčním rozsahem 7–20 000 Hz. Technologie Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) obnovuje vysokofrekvenční prvky ztracené při kompresi hudby, což přibližuje zvuk originální nahrávce. V aplikaci si můžete vybrat z přednastavených ekvalizérů nebo vytvořit vlastní podle svých preferencí.

Sony Noise Cancelling WH CH720N cerna na stole

Připojení zajišťuje Bluetooth 5.2 s podporou kodeků AAC a SBC. Funkce Multipoint umožňuje spárování se dvěma zařízeními současně a rychlé přepínání mezi nimi. V balení najdete také 3,5mm audio kabel pro drátové připojení.

Výdrž baterie, která překvapí

Jednou z největších předností WH-CH720N je mimořádná výdrž baterie. S vypnutým potlačením hluku vydrží až 50 hodin přehrávání, se zapnutým ANC pak 35 hodin. Podpora rychlého nabíjení znamená, že pouhé 3 minuty u nabíječky postačí na hodinu poslechu. Nabíjení probíhá přes USB-C konektor.

Pro koho jsou sluchátka určena

Sony WH-CH720N jsou ideální volbou pro uživatele hledající solidní ANC sluchátka bez velkých investic. Ocení je především:

  • Lidé pracující v otevřených kancelářích, kteří potřebují odfiltrovat okolní hluk
  • Pravidelní cestující v MHD, vlaku nebo letadle
  • Uživatelé, kteří tráví hodiny u počítače a potřebují pohodlná sluchátka na videohovory
  • Všichni, kdo chtějí vyzkoušet technologii aktivního potlačení hluku bez nutnosti utrácet za prémiové modely
Sony Noise Cancelling WH CH720N cerna na hlave

Co říkají uživatelé

Na Alze mají sluchátka hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček od více než 800 zákazníků. Prodalo se jich přes 20 000 kusů a 90 % kupujících je doporučuje. Reklamovanost činí pouhých 0,7 %.

Uživatelé nejčastěji chválí výborný poměr cena/výkon, kvalitní zvuk s příjemnými basy a především neuvěřitelnou výdrž baterie. Mnozí oceňují, že sluchátka fungují spolehlivě i po roce používání. Aplikace Sony Sound Connect získává pochvalu za intuitivní rozhraní a možnost detailního nastavení ekvalizéru.

KOUPIT SONY WH-CH720N

Z negativních připomínek se nejčastěji objevuje slabší ANC ve srovnání s dražšími modely – sluchátka utlumí okolní hluk, ale nesrovnají se s prémiovými WH-1000XM5. Někteří uživatelé také zmiňují, že tlačítka na mušlích jsou si příliš podobná a občas se pletou. Plastová konstrukce působí na některé recenzenty méně odolně, i když reálné problémy s trvanlivostí hlášeny nejsou.

Jedna z recenzí vystihuje podstatu těchto sluchátek: „Za tu cenu sluchátka fungují celkem slušně. Chvilku trvalo, než se rozehráli a rozhodně doporučuji použití aplikace Sound Connect. NC je opravdu slyšitelně slabší než u dražších modelů, ale opět za tu cenu?“

Cena a dostupnost

Sony WH-CH720N aktuálně pořídíte na Alze za 1 493 Kč s kódem SONYBLACK25. Běžná cena činí 1 990 Kč, původní pak 2 190 Kč. Sluchátka jsou skladem a vztahuje se na ně 48měsíční záruka.

Uvažujete o pořízení sluchátek Sony WH-CH720N?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
Xiaomi Black Friday

Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky

Adam Kurfürst
30.10.2024
klimatizace silvercrest lidl akce sleva

Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem

Jakub Kárník
10.7.2024

Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku

Jakub Kárník
30.9.2024
windows 11 office pro 2021 slevy

Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji

Komerční článek
9.1.