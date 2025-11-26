Tahle náhlavní sluchátka Sony s ANC teď stojí jen 1,5 tisíce. Uživatelé si je oblíbili Hlavní stránka Zprávičky Sony WH-CH720N jsou nejlehčí bezdrátová sluchátka značky s aktivním potlačením hluku a váží pouhých 192 gramů. Sluchátka aktuálně pořídíte v rámci Black Friday akce za pouhých 1 493 Kč místo běžných 1 990 Kč. Baterie vydrží až 50 hodin přehrávání a 3 minuty nabíjení postačí na hodinu poslechu. Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 26.11.2025 18:00 Žádné komentáře 0 Hledáte bezdrátová sluchátka s potlačením okolního hluku, ale nechcete utrácet tisíce korun? Sony WH-CH720N nabízejí technologie z vyšších řad za zlomek jejich ceny. Aktuálně je navíc pořídíte v rámci Black Friday akce za pouhých 1 493 Kč, což představuje slevu téměř 700 Kč oproti původní ceně. Lehká konstrukce s důrazem na pohodlí Sony WH-CH720N patří mezi nejlehčí bezdrátová sluchátka s ANC na trhu. S hmotností pouhých 192 gramů je můžete nosit celý den bez nepříjemného tlaku na hlavu. Měkké náušníky oválného tvaru jsou vyrobeny ze syntetické kůže a uretanu, což zajišťuje příjemné nošení i při dlouhých poslechových seancích. Sluchátka jsou k dispozici ve čtyřech barevných variantách – černé, bílé, modré a růžové. Ergonomický design sice neumožňuje složení do kompaktnějšího formátu, ale náušníky se dají otočit pro pohodlné zavěšení na krk. Potlačení hluku s procesorem V1 O aktivní potlačení okolního hluku se stará integrovaný procesor V1, který Sony používá i ve svých prémiových modelech řady 1000X. Technologie duálního snímače využívá dva mikrofony v každé mušli k zachycení okolního zvuku a jeho eliminaci. V aplikaci Sony Sound Connect si můžete intenzitu potlačení nastavit ve 20 různých úrovních. CHCI SLUCHÁTKA SONY V AKCI Nově vyvinutá struktura kolem mikrofonů navíc redukuje šum způsobený větrem, takže sluchátka fungují spolehlivě i venku. Režim okolního zvuku naopak umožňuje slyšet okolí bez nutnosti sluchátka sundávat. Zvuk vylepšený technologií DSEE Sluchátka disponují 30mm měniči s frekvenčním rozsahem 7–20 000 Hz. Technologie Digital Sound Enhancement Engine (DSEE) obnovuje vysokofrekvenční prvky ztracené při kompresi hudby, což přibližuje zvuk originální nahrávce. V aplikaci si můžete vybrat z přednastavených ekvalizérů nebo vytvořit vlastní podle svých preferencí. Připojení zajišťuje Bluetooth 5.2 s podporou kodeků AAC a SBC. Funkce Multipoint umožňuje spárování se dvěma zařízeními současně a rychlé přepínání mezi nimi. V balení najdete také 3,5mm audio kabel pro drátové připojení. Výdrž baterie, která překvapí Jednou z největších předností WH-CH720N je mimořádná výdrž baterie. S vypnutým potlačením hluku vydrží až 50 hodin přehrávání, se zapnutým ANC pak 35 hodin. Podpora rychlého nabíjení znamená, že pouhé 3 minuty u nabíječky postačí na hodinu poslechu. Nabíjení probíhá přes USB-C konektor. Pro koho jsou sluchátka určena Sony WH-CH720N jsou ideální volbou pro uživatele hledající solidní ANC sluchátka bez velkých investic. Ocení je především: Lidé pracující v otevřených kancelářích, kteří potřebují odfiltrovat okolní hluk Pravidelní cestující v MHD, vlaku nebo letadle Uživatelé, kteří tráví hodiny u počítače a potřebují pohodlná sluchátka na videohovory Všichni, kdo chtějí vyzkoušet technologii aktivního potlačení hluku bez nutnosti utrácet za prémiové modely Co říkají uživatelé Na Alze mají sluchátka hodnocení 4,6 z 5 hvězdiček od více než 800 zákazníků. Prodalo se jich přes 20 000 kusů a 90 % kupujících je doporučuje. Reklamovanost činí pouhých 0,7 %. Uživatelé nejčastěji chválí výborný poměr cena/výkon, kvalitní zvuk s příjemnými basy a především neuvěřitelnou výdrž baterie. Mnozí oceňují, že sluchátka fungují spolehlivě i po roce používání. Aplikace Sony Sound Connect získává pochvalu za intuitivní rozhraní a možnost detailního nastavení ekvalizéru. KOUPIT SONY WH-CH720N Z negativních připomínek se nejčastěji objevuje slabší ANC ve srovnání s dražšími modely – sluchátka utlumí okolní hluk, ale nesrovnají se s prémiovými WH-1000XM5. Někteří uživatelé také zmiňují, že tlačítka na mušlích jsou si příliš podobná a občas se pletou. Plastová konstrukce působí na některé recenzenty méně odolně, i když reálné problémy s trvanlivostí hlášeny nejsou. Jedna z recenzí vystihuje podstatu těchto sluchátek: „Za tu cenu sluchátka fungují celkem slušně. Chvilku trvalo, než se rozehráli a rozhodně doporučuji použití aplikace Sound Connect. NC je opravdu slyšitelně slabší než u dražších modelů, ale opět za tu cenu?" Cena a dostupnost Sony WH-CH720N aktuálně pořídíte na Alze za 1 493 Kč s kódem SONYBLACK25. Běžná cena činí 1 990 Kč, původní pak 2 190 Kč. Sluchátka jsou skladem a vztahuje se na ně 48měsíční záruka. Uvažujete o pořízení sluchátek Sony WH-CH720N? 