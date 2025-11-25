Prémiová sluchátka Sony Noise Cancelling WH-1000XM5 teď můžete mít jen za 5 390 Kč! Kde je háček? Hlavní stránka Zprávičky Sony WH-1000XM5 klesla v rámci Black Friday na 5 391 Kč z původních 8 790 Kč Sluchátka nabízejí 30hodinovou výdrž baterie s aktivním potlačením hluku a špičkové ANC V recenzích získala průměrné hodnocení 4,5 z 5 hvězdiček od 499 uživatelů Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 25.11.2025 12:00 2 komentáře 2 Pokud hledáte prémiová bezdrátová sluchátka s aktivním potlačením hluku, máme pro vás skvělou zprávu. Sony WH-1000XM5 v limitované edici s měkkým pouzdrem teď koupíte na Alze za 5 391 Kč. Tato verze je ideální pro uživatele, kteří se nebojí, že se jim sluchátka poškodí při cestování – běžně jsou totiž sluchátka dodávána s pevným pouzdrem a na Alze v takovém případě stojí 6 291 Kč. Co všechno sluchátka nabízejí Sony WH-1000XM5 disponují 30mm měniči s měkkým okrajem z termoplastického polyuretanu, který zajišťuje lepší potlačení okolního hluku v nízkofrekvenčním pásmu. Sluchátka využívají kombinaci HD procesoru QN1 a nového integrovaného procesoru V1, které společně ovládají osm mikrofonů pro maximální účinnost aktivního potlačení hluku. Výdrž baterie dosahuje 30 hodin se zapnutým ANC nebo až 40 hodin bez něj. Při rychlém nabíjení přes USB-PD adaptér získáte po pouhých 3 minutách nabíjení dostatek energie na 3 hodiny poslechu. Sluchátka podporují Bluetooth 5.2 s kodeky AAC, LDAC a SBC, přičemž LDAC přenáší třikrát více dat než standardní Bluetooth audio. CHCI SLUCHÁTKA SONY V AKCI Mezi praktické funkce patří Speak-to-Chat, která automaticky pozastaví přehrávání při zahájení konverzace, a Quick Attention pro rychlé propuštění okolního zvuku. Sluchátka lze připojit ke dvěma zařízením současně díky technologii Multi-point connection a automaticky přepínají mezi nimi podle potřeby. Pro koho jsou Sony WH-1000XM5 vhodná Sluchátka ocení především cestovatelé a lidé pracující v hlučném prostředí. Čtyři mikrofony na každém náušníku zajišťují excelentní zachycení okolního zvuku a jeho následnou eliminaci. Funkce Auto NC Optimizer navíc automaticky optimalizuje potlačení hluku podle podmínek nošení a atmosférického tlaku, což je ideální při cestování letadlem. Pro pracovní hovory disponují sluchátka technologií Precise Voice Pickup se čtyřmi mikrofony a algoritmem redukce šumu založeným na umělé inteligenci. Váš hlas bude zřetelně slyšet i v rušném prostředí díky technologii, která byla vytrénována na více než 500 milionech hlasových vzorků. Audiofilové ocení podporu Hi-Res Audio a technologii DSEE Extreme, která v reálném čase vylepšuje kvalitu komprimovaných souborů. Sluchátka lze také připojit klasickým 3,5mm kabelem, který je součástí balení. Co říkají uživatelé v recenzích S celkovým hodnocením 4,5 z 5 hvězdiček od 499 zákazníků patří Sony WH-1000XM5 mezi nejlépe hodnocená sluchátka na trhu. Uživatelé nejčastěji chválí výborné ANC, které podle recenzí dokáže zcela eliminovat hluk bagru před oknem nebo dunění hokejové haly. „Sedím v přízemí u okna, 2 metry od něj na ulici bagruje bagr a já ho NESLYŠÍM,“ píše David z Rudolfova. Mezi další plusy patří podle recenzentů dlouhá výdrž baterie a pohodlné nošení. Martin z Prahy uvádí: „V podstatě nevím, že je mám na hlavě. Sluchátka sama pozastaví přehrávání při sundání z hlavy, další super věc.“ Lukáš z Rudné oceňuje rychlé nabíjení: „Skutečně stačí ráno nabíjet 5 minut a máte na několik hodin poslouchání vystaráno.“ KOUPIT SONY WH-1000XM5SA Ne všichni jsou ale stoprocentně spokojeni. Několik uživatelů upozorňuje na křehkou konstrukci pantů, která může po roce až dvou prasknout. „Most je vyroben z levného a nekvalitního plastu, který se během přenášení v batohu zlomil," stěžuje si anonymní zákazník. Další nevýhodou je podle některých recenzí krátký nabíjecí kabel a fakt, že sluchátka nelze nabíjet během používání. Pořídili byste si Sony WH-1000XM5 za tuto cenu? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 