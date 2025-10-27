Další revoluce v mobilním focení! Sony představí vůbec svůj první 200MP snímač a pořádně zatopí konkurenci Hlavní stránka Zprávičky Sony chystá svůj první 200MPx senzor LYT-910, čímž poprvé přímo konkuruje Samsungu v ultra-vysokém rozlišení Senzor má fyzickou velikost 1/1.11 palce, což je více než u Galaxy S25 Ultra s jeho 1/1.3palcovým čipem Použijí ho vlajkové lodě značek OPPO, Xiaomi a Vivo, oficiální představení se čeká v roce 2026 Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 27.10.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Roky platilo, že pokud chcete do telefonu 200MPx fotoaparát, musíte sáhnout po senzoru od Samsungu. Korejci měli v tomto segmentu prakticky monopol a dodávali čipy všem – od Motoroly přes Xiaomi až po vlastní řadu Galaxy. To se ale změní. Podle uniklých informací připravuje Sony svůj první 200MPx senzor s označením LYT-910, a pokud jsou specifikace pravdivé, Samsung dostane pořádnou konkurenci. Větší senzor než Samsung, ale co to znamená? Pixel binning: z 200 megapixelů udělat 50, ale správně Dynamický rozsah přes 100 dB a zoom bez ztrát Video v 8K a 4K při 120 fps Kdo senzor použije a kdy se ho dočkáme? Proč je to důležité? Větší senzor než Samsung, ale co to znamená? Klíčovým parametrem nového Sony LYT-910 je fyzická velikost 1/1.11 palce. Pro srovnání: 200MPx senzor v Galaxy S25 Ultra má 1/1.3 palce. Rozdíl vypadá na papíře malý, ale v praxi znamená větší plochu pro zachycení světla, což se promítne do lepší kvality fotek – zejména za horších světelných podmínek. The new king of 200MP sensor is here, Sony LYT-910, Sony's first 200 million pixel sensor, 1/1.11 inch, 0.7um pixel size, supports two levels of Remosaic, QBC to 50MP, QQBC to 200MP.Guess who will be the first to launch? vivo X300 Ultra? OPPO Find X9 Ultra? or Xiaomi 17 Ultra? pic.twitter.com/R0HHYwVU7Q— fenibook (@feni_book) October 24, 2025 Ano, existují ještě větší senzory s úhlopříčkou blížící se 1 palci, ale ty mají typicky „jen“ 50 MPx. Sony zde nabízí kompromis: čtyřnásobné rozlišení při velikosti blízké špičkovým 50MPx čipům. Jednotlivé pixely mají velikost 0.7 µm, což samo o sobě není moc – jenže tady přichází na řadu pixel binning. Pixel binning: z 200 megapixelů udělat 50, ale správně Pokud si říkáte, proč vlastně potřebujeme 200 MPx, když výsledné fotky stejně nikdo v plném rozlišení neprohlíží, máte pravdu. Proto Sony použije technologii zvanou pixel binning – slučování více pixelů do jednoho většího. LYT-910 podporuje dva režimy: QBC (Quad Bayer Coding) – spojí čtyři pixely do jednoho, výsledkem je 50MPx snímek s efektivní velikostí pixelu 1.4 µm QQBC (Quad Quad Bayer Coding) – spojí šestnáct pixelů, vznikne 12.5MPx fotka s pixelem 2.8 µm (ideální pro noc) V praxi to znamená, že při dobrém světle máte k dispozici detailní 50MPx snímky, v šeru telefon automaticky přepne do režimu s většími pixely a zachytí víc světla. A pokud opravdu chcete, můžete vyfotit plných 200 MPx – třeba pro ořez nebo tisk ve velkém formátu. Dynamický rozsah přes 100 dB a zoom bez ztrát Další zajímavý parametr je dynamický rozsah přesahující 100 dB. V překladu to znamená, že senzor dokáže zachytit detaily jak ve stínech, tak ve světlech i ve scénách s extrémním kontrastem – například když fotíte proti slunci. Samsung u svých 200MPx čipů tuto hodnotu oficiálně neuvádí, takže přímé srovnání nemáme, ale pokud Sony dodá, co slibuje, jde o výrazný posun. Senzor má také nabídnout 2× a 4× zoom bez ztráty kvality přímo v čipu. Nejde o optický zoom (k tomu potřebujete periskop), ale o výřez z plného rozlišení, který díky 200 MPx vypadá stále ostře. Video v 8K a 4K při 120 fps Sony nezapomíná ani na video. LYT-910 má podporovat 8K záznam při 30 fps s HDR, což je standard u vlajkových lodí, ale také 4K při 120 fps – ideální pro slow-motion záběry. To je parametr, který Samsung nabízí také, takže v tomto ohledu jde spíš o vyrovnání se konkurenci než o převratnou novinku. Kdo senzor použije a kdy se ho dočkáme? Podle zdrojů blízkých asijským výrobcům plánují nový Sony senzor nasadit hned tři značky: OPPO v modelu Find X9 Ultra, Vivo v X300 Ultra a možná i Xiaomi v modelu 17 Ultra. Všechny tyto telefony mají dorazit v průběhu roku 2026. Oficiální uvedení senzoru od Sony se očekává také během roku 2026, což odpovídá výrobnímu cyklu těchto vlajkových modelů. Samsung měl v segmentu 200MPx senzorů prakticky volnou ruku. To s sebou nese riziko stagnace – pokud nemáte konkurenci, není důvod tlačit ceny dolů nebo parametry nahoru. Vstup Sony do této kategorie znamená, že oba výrobci budou muset víc makát na kvalitě, ceně a inovacích. Pro uživatele je to dobrá zpráva. Větší konkurence obvykle znamená lepší produkty za rozumnější ceny. A pokud Sony skutečně dodá větší senzor s lepším dynamickým rozsahem, Samsung bude muset reagovat – možná už u Galaxy S27 Ultra. Co říkáte na nadcházející senzor od Sony? Zdroj: @fenibook (X/Twitter) 