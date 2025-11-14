Tenhle soundbar Sony hodně zlevnil! Stojí jen 6 tisíc a umí Dolby Atmos Hlavní stránka Zprávičky Sony HT-S2000 má na Alze Black Friday slevu 4 000 Kč - z 9 990 Kč na 5 990 Kč Jde o kompaktní 3.1kanálový Dolby Atmos soundbar s vestavěným duálním subwooferem Výborná volba pro upgrade z TV reproduktorů, ale má své limity v basech a prostoru Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 14.11.2025 06:00 Žádné komentáře 0 Black Friday na Alza.cz přináší zajímavou slevu na kompaktní soundbar Sony HT-S2000. Aktuálně ho seženete za 5 990 Kč, což je o 4 000 korun méně než původních 9 990 Kč. Jde o cenově dostupný Dolby Atmos soundbar, který se soustředí na zásadní vylepšení zvuku vaší televize bez zbytečných vychytávek. Co dostanete za necelých šest tisíc Plug-and-play bez zbytečností Čisté dialogy, ale omezené basy Integrace se Sony TV je parádní Možnost rozšíření systému Stojí to za 5 990 Kč? Co dostanete za necelých šest tisíc Sony HT-S2000 je 3.1kanálový soundbar s celkovým výkonem 250 W. To znamená tři přední reproduktory (levý, pravý, centrální) plus vestavěný duální subwoofer. Centrální kanál je speciálně navržený pro čisté dialogy, což oceníte hlavně u filmů a seriálů. Soundbar používá Sony X-Balanced reproduktory, které najdete i v dražších modelech značky. Podle výrobce nabízejí údernější basy, menší zkreslení a čistější vokály. K tomu přidává Dolby Atmos a DTS:X podporu, takže teoreticky dokáže vytvořit prostorový zvuk i bez fyzických výškových reproduktorů. Plug-and-play bez zbytečností Největší předností HT-S2000 je naprostá jednoduchost instalace. Vytáhnete ho z krabice, zapojíte HDMI kabel do TV a máte hotovo. Žádné dlouhé kalibrace, žádné povinné aplikace, žádné registrace účtu. Prostě to zapojíte a funguje to. KOUPIT SOUNDBAR SONY Sony sice nabízí aplikaci Home Entertainment Connect pro pokročilejší nastavení, ale není nutná. Veškeré základní ovládání zvládnete z přiloženého dálkového ovladače nebo přímo z tlačítek na soundbaru. Čisté dialogy, ale omezené basy Podle zahraniční recenze z What Hi-Fi? HT-S2000 zvládá dialogy překvapivě dobře. Ve filmech jako Batman vs Superman nebo Oppenheimer dokáže zprostředkovat jemné tónové variace v hlasech postav a zachovat detaily. Dynamika je solidní – když Batman prorazí podlahu skladu nebo když létá, soundbar dokáže předat úder a směrovost zvuku. Není to na úrovni plnohodnotných Atmos systémů s fyzickými výškovými reproduktory, ale za cenu pod 6 tisíc je to slušný výkon. Problém je v basech. Vestavěný duální subwoofer je dostatečný pro menší místnosti a byty, ale nečekejte dunivé basy jako od samostatného subwooferu. Čeští uživatelé na Alze potvrzují: „Basy tak akorát do bytového domu“ nebo „Basy by mohly být silnější, ale na mou malou místnost je to dostačující.“ Další limitací je režim Sound Field, který má rozšířit prostorový zážitek. Podle What Hi-Fi? tento režim spíš kazí zvuk: „V pokusu o rozšíření zvuku Sony ztrácí hodně zaměření a detailů, zanechává rozmočálé a nezaostřené podání.“ Lepší výsledky dostanete s vypnutým Sound Field režimem. Integrace se Sony TV je parádní Pokud máte televizi Sony BRAVIA, HT-S2000 se s ní integruje automaticky. Nastavení soundbaru se objeví v rychlé nabídce TV, ovládání hlasitosti funguje z TV ovladače a soundbar se automaticky zapíná a vypíná s televizí. Čeští zákazníci to potvrzují: „Rychlé a jednoduché spárování s TV Sony“, „Skvělá integrace do TV Sony Bravia (pouze jeden ovladač)“ nebo „S TV Sony funguje parádně.“ Komunikace přes HDMI ARC/eARC znamená, že stačí jeden kabel a máte vystaráno. KOUPIT SOUNDBAR SONY Pro streamování hudby z telefonu máte k dispozici Bluetooth 5.2 s podporou AAC a SBC kodeků. USB port zvládá přehrávání z flash disku, ačkoliv někteří uživatelé hlásí problémy s kompatibilitou – jeden zákazník se vzdal pokusů o přehrávání lossless hudby přes USB. Možnost rozšíření systému Pokud vám časem nebude stačit vestavěný subwoofer, můžete dokoupit bezdrátový subwoofer Sony SA-SW3 nebo SA-SW5. Pro plnohodnotný 5.1 systém pak přidejte bezdrátové zadní reproduktory SA-RS3S. Tato modularita je zajímavá – můžete začít jen se soundbarem a postupně podle potřeby a rozpočtu přidávat další komponenty. Základní HT-S2000 je ale kompletní řešení, které funguje samostatně. Stojí to za 5 990 Kč? Za necelých šest tisíc dostáváte kompaktní Dolby Atmos soundbar s čistými dialogy, slušnou dynamikou a jednoduchým nastavením. Není to kinozážitek, jaký nabídne dedikovaný 5.1 systém za 20 tisíc, ale oproti TV reproduktorům je to nebe a dudy. Čeští zákazníci na Alze potvrzují: „Zvuk oproti samotné TV je úplně jiný level", „Výrazné zlepšení zvuku" nebo „Vyměnil jsem roky staré 5.1 bedny a musím říci, že prostorový zvuk ve střední místnosti si umí udělat pořádný." Pokud hledáte jednoduchou a přímočarou cestu, jak zlepšit zvuk TV bez desetitisícových investic a složitého nastavování, je HT-S2000 za akční cenu zajímavá nabídka. Jen mějte realistická očekávání ohledně basů a velikosti místnosti. Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi akce alza Black Friday slevy Sony soundbar 