Obří 85" Sony televize spadla na minimum! Před dvěma lety stála téměř 90 tisíc Hlavní stránka Zprávičky 85palcová televize Sony Bravia X90L je v akci za 43 852 Kč se slevovým kódem – před dvěma lety stála 87 499 Kč Má Full Array LED podsvícení s lokálním stmíváním, procesor Cognitive Processor XR a podporu Dolby Vision Bonus: 24měsíční předplatné Sony Pictures Core a 40% sleva na soundbar Sony při nákupu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.10.2025 18:00 2 komentáře 2 Na Alze momentálně najdete zajímavou akci na 85palcovou televizi Sony Bravia XR-85X90L, která při uvedení na trh před dvěma lety stála 87 499 Kč. Postupem času klesla na 50 tisíc a teď se slevovým kódem ALZADNY25 dostanete za 43 852 Kč – což je nejnižší cena v Česku. Jde o vyšší třídu z roku 2023, která používá Full Array LED podsvícení s lokálním stmíváním. K televizi dostanete 24měsíční předplatné Sony Pictures Core v hodnotě 3 290 Kč, které nabízí filmy ve 4K HDR a IMAX Enhanced kvalitě včetně titulů jako Spider-Man: Bez domova, Jumanji nebo Venom. Plus máte možnost získat 40% slevu na soundbar Sony, což se může hodit – vestavěné reproduktory o výkonu 30 W s Dolby Atmos jsou průměrné a rozhodně nesoupeří s kvalitním soundbarem. Full Array LED s lokálním stmíváním Sony u X90L použilo klasické Full Array LED podsvícení místo Mini-LED, které mají dražší modely výrobce. Výhodou je, že X90L má oproti předchozímu X90K o 60 % více zón lokálního stmívání a je o 30 % jasnější. V testech dosahuje špičkového jasu kolem 1 200–1 450 nitů při HDR obsahu, což je solidní výkon – nepřekoná sice některé Mini-LED televize, ale přesto stačí na to, aby film vypadal dobře i ve dne. Procesor Cognitive Processor XR je stejný jako u dražších Sony modelů a stará se o zpracování obrazu v reálném čase. Technologie XR Contrast Booster zvyšuje jas a redukuje blooming efekty kolem světlých objektů na tmavém pozadí, zatímco XR Clear Image automaticky škáluje obsah na 4K a aplikuje redukci šumu. V praxi to znamená, že i běžné HD pořady vypadají čistě a detailně. KOUPIT SONY BRAVIA V AKCI Panel používá VA technologii, která má lepší kontrast než IPS, ale horší pozorovací úhly. Pokud sedíte přímo před TV, obraz vypadá skvěle – kontrastní, s hlubokou černou a živými barvami. Při sledování z boku ale začíná kontrast klesat a barvy blednou. Pro běžnou sedačku to problém není, ale pokud máte velký obývák kde lidé sedí po stranách, možná vás to omezí. Ideální pro PlayStation 5, ale s omezeními X90L má funkci Perfect for PlayStation 5, která automaticky aktivuje speciální režimy když připojíte PS5. Konkrétně jde o Auto HDR Tone Mapping (TV si sama nastaví optimální jas pro HDR hry) a Auto Genre Picture Mode (automaticky přepne do herního režimu). Televize má také nové Game Menu, kde jedním tlačítkem otevřete nastavení jako VRR, Black Equalizer, Crosshair nebo redukci rozmazání. Podpora 4K při 120 Hz je na dvou HDMI 2.1 portech (celkem má TV čtyři HDMI, ale jen dva jsou 2.1). Problém je, že jeden z těch HDMI 2.1 je zároveň eARC port pro soundbar, takže pokud chcete připojit PS5, Xbox Series X a soundbar najednou, budete muset jeden port obětovat nebo koupit HDMI switch. KOUPIT SONY BRAVIA V AKCI Větší problém je input lag – v testech má X90L kolem 18 milisekund, což je horší než konkurence (třeba Hisense U8K má 13ms). Pro casual hraní to stačí, ale pro kompetitivní FPS nebo závodní hry je to pomalejší než ideál. Navíc má televize pomalejší odezvu pixelů, takže rychlý pohyb v hrách může působit rozmazaně. Google TV a hlasové ovládání Alexou X90L používá systém Google TV, který nabízí přístup k aplikacím jako Netflix, Disney+, HBO Max, YouTube, iVysílání, Oneplay – všechno můžete nainstalovat přímo do televize bez set-top boxu. Vestavěný mikrofon podporuje hands-free ovládání přes Google Assistant a televize funguje i s Amazon Alexa a Apple Home pro chytrou domácnost. KOUPIT SONY BRAVIA V AKCI Dálkový ovladač má tlačítka pro rychlý přístup k Netflixu, Disney+, Prime Video, YouTube, Sony Pictures Core a překvapivě i Crunchyroll – což ocení fanoušci anime. Ovladač má vestavěný mikrofon pro hlasové příkazy, ale musíte s ním mířit přímo na televizi, což může být někdy otravné. Některým uživatelům vadí, že ovladač nefunguje bez přímé viditelnosti jako IR ovladače u LG nebo Samsungu. 