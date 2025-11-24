Nejunikátnější "sluchátka" k TV zlevnila na minimum! Sony BRAVIA Theatre U nahradí soundbar Hlavní stránka Zprávičky Sony BRAVIA Theatre U jsou zlevněné o 2 000 Kč: z 6 999 Kč na 4 999 Kč v rámci Black Friday Jde o reproduktor na krk, který nahrazuje sluchátka – ideální do panelákového prostředí Podporuje Dolby Atmos a prostorový zvuk, ale má slabší basy a přesto je částečně slyšitelný okolím Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.11.2025 10:00 Žádné komentáře 0 Existuje problém, který sdílí většina lidí žijících v panelácích: chcete si večer pustit film nebo sérii na slušné hlasitosti, ale zároveň nechcete, aby vám klepal soused ze spodního patra, nebo abyste vzbudili děti. Klasická sluchátka fungují, ale po dvou hodinách vás bolí uši, neuslyšíte, když vás někdo volá, a k tomu se vám pod nimi potí hlava. Sony BRAVIA Theatre U nabízí kompromis: osobní reproduktor na krk, který vám sice neposkytne úplně soukromý zvuk jako sluchátka, ale je mnohem tišší než televize a výrazně pohodlnější na dlouhé sledování. Black Friday sleva: 4 999 Kč místo 6 999 Kč Sony BRAVIA Theatre U se v rámci Black Friday prodává za 4 999 Kč, což je sleva 2 000 korun z původní ceny 6 999 Kč. Na první pohled to vypadá jako hodně peněz za produkt, který technicky není soundbar ani sluchátka, ale kombinuje výhody obojího – a zároveň má některá omezení obou kategorií. Na Alza.cz má BRAVIA Theatre U hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček na základě 28 recenzí a přes 500 prodaných kusů. Uživatelé chválí především kvalitu zvuku, pohodlnost a dlouhou výdrž baterie, ale zároveň upozorňují, že nejde o klasická sluchátka – okolí vás bude slyšet, jen mnohem tišeji než u televize. Co to vlastně je a jak to funguje? BRAVIA Theatre U je bezdrátový reproduktor ve tvaru obojku, který si položíte na ramena a kolem krku. Na obou koncích jsou umístěné reproduktorové jednotky s technologií X-Balanced, které mají směřovat zvuk směrem k vašim uším – ne do nich, ale k nim. Výsledkem je, že slyšíte silný, prostorový zvuk, ale zároveň vnímáte okolí. Není to jako mít sluchátka, kdy jste kompletně izolovaní; spíš to připomíná situaci, kdy sedíte před dobrými reproduktory, jen s tím rozdílem, že zvuk jde hlavně za vámi. Zařízení podporuje Dolby Atmos, DTS:X a Sony 360 Spatial Sound Personaliser, což znamená, že dokáže vytvořit virtuální prostorový zvuk kolem vaší hlavy. Při hraní her nebo sledování filmů skutečně uslyšíte, odkud přichází zvuky – nad hlavou, za vámi, po stranách. Funguje to překvapivě dobře, byť s omezeními. Na jedno nabití vydrží Theatre U fungovat až 12 hodin, což je více než dost na maraton několika filmů nebo celý pracovní den na videokonferencích. Nabíjí se přes USB-C a podporuje i rychlé nabíjení – 10 minut nabíjení vám dá hodinu poslechu. Pro koho je Theatre U ideální? Tohle zařízení dává smysl v několika konkrétních situacích: Panelákové bydlení: Chcete si večer pustit akční film, ale nechcete rušit sousedy ze spodního patra. Theatre U produkuje dostatečně silný zvuk pro vás, ale není to jako soundbar na plný výkon. Jeden z uživatelů na Alze napsal: „Zvuk je slyšet okolím pouze tiše, lidé v okolí slyší zvuk pouze tiše." Rodinné prostředí: Děti spí ve vedlejším pokoji a vy si chcete užít seriál a zároveň se nechcete omezovat na velmi nízkou hlasitost. Nebo jeden člen domácnosti chce sledovat něco hlasitě, zatímco druhý potřebuje klid. Sony dokonce umožňuje spárovat dva Theatre U najednou, takže každý může mít svou úroveň hlasitosti. Práce z domova: Pokud trávíte celý den na videokonferencích, Theatre U má kvalitní vestavěný mikrofon s potlačením hluku a podporuje multipoint připojení – můžete ho mít připojený současně k notebooku i telefonu a přepínat mezi nimi. Lidé s tinnitusem nebo citlivýma ušima: Jeden z recenzentů na Alze napsal: „Narazil jsem na tento produkt při hledání alternativ sluchátek. Rozjel se mi tinnitus a najednou uši nesnesou cokoliv, co je blízko. Díky tomuto produktu mohu nerušeně vnímat zvuky dál, bez toho abych si ničil uši." Hráči konzolí: Theatre U se dá připojit kabelem (přes USB-C na 3,5mm adaptér, který je v balení), což snižuje latenci na minimum. Funguje skvěle s PlayStationem 5, kde můžete slyšet kroky nepřátel přesně nad sebou nebo za sebou. Jak vlastně zní? A co mu chybí? Recenze z odborného webu What Hi-Fi? označila Theatre U za „nejlepší audio zařízení, které jsme kdy měli kolem krku", což zní jako vtip, ale ve skutečnosti jde o kvalitní produkt s několika kompromisy. Co funguje dobře: Prostorový zvuk je skutečně působivý. Při sledování filmů s Dolby Atmos uslyšíte helikoptéru nad hlavou, výstřely za vámi, dialogy vpředu. Středy a výšky jsou čisté, detailní, bez zkreslení. Hlasitost je dostatečná – na 50 % už je to dost nahlas, nad 80 % to bolí. Co nefunguje úplně: Basy jsou slabé. Nejde o to, že by tam nebyly vůbec, ale Theatre U prostě nemá prostor na pořádné basové reproduktory. Pokud posloucháte hip-hop nebo akční filmy, bude vám chybět ten tlak ve spodním pásmu. Recenzent z What Hi-Fi? to shrnul slovy: „Zatímco středy a výšky jsou skvělé, basů je prostě málo. Není to úplně plechové, ale rozhodně to není soundbar ani sluchátka za tuhle cenu." Druhý problém: Theatre U není úplně „osobní". Na 50% hlasitosti vás slyší lidé ve vzdálenosti asi 2 metrů, byť tiše. Není to jako soundbar, ale ani jako sluchátka. Jeden recenzent to popsal takto: „Sony tvrdí, že to nikoho neruší, což je pravda jen tehdy, pokud není nikdo do 2 metrů od vás." Praktické postřehy a ovládání Theatre U se ovládá přes tři aplikace, což je trochu zmatek: Sony Sound Connect pro základní nastavení, 360 Spatial Sound Personaliser pro personalizaci prostorového zvuku a 360 Reality Audio pro přehrávání speciálních surround mixů. Naštěstí po prvotním nastavení už aplikace tolik nepotřebujete. Na samotném zařízení jsou fyzická tlačítka pro hlasitost, napájení, párování a vypnutí mikrofonu. Jsou vyvýšená, takže je najdete i poslepu. Zařízení váží 268 gramů, což je natolik málo, že po pár minutách zapomenete, že ho máte na sobě. Problém nastává při ležení na pohovce – Theatre U se pak mírně odpírá a může tlačit do krku. Pro sezení nebo chůzi je skvělý, na ležení už méně. Stojí to za 5 tisíc? Za plnou cenu 6 999 Kč je Theatre U drahý. Za Black Friday cenu 4 999 Kč už to dává větší smysl, ale jen pokud patříte do jedné z výše zmíněných skupin. Pokud žijete sami v domě a nemáte problém s hlasitostí, koupíte si za tyhle peníze slušná sluchátka nebo malý soundbar. Pokud ale žijete v paneláku, máte malé děti, trpíte tinnitusem nebo prostě nesnášíte sluchátka na uších, Theatre U je unikátní produkt, který nemá velkou konkurenci. Nejlepší na Theatre U je, že po pár minutách zapomenete, že ho máte na sobě. Nejhorší je, že po chvíli zjistíte, že byste chtěli víc basů. Ale pokud vás to netrápí a oceníte kompromis mezi soukromím a pohodlím, je to za akční cenu solidní koupě. Co říkáte na tento produkt? Zdroj: Alza.cz, What Hi-Fi? 