Prémiový soundbar Sony Bravia Theatre System 6 zatím nebyl levnější. Má výkon 1 000 W a Dolby Atmos

Sony Bravia Theatre System 6 je 5.1kanálová sestava s výkonem 1 000 W a Dolby Atmos Obsahuje soundbar, subwoofer a dva zadní reproduktory, podporuje Dolby Atmos a DTS:X Momentálně ji pořídíte za historicky nejnižší cenu 9 990 Kč, při uvedení stála 13 990 Kč Adam Kurfürst Publikováno: 1.11.2025 16:00 Sony BRAVIA Theatre System 6 patří mezi nejvýkonnější soundbary pro domácí kina a nyní se poprvé prodává pod hranicí deseti tisíc korun. Při uvedení stál 13 990 Kč, zatímco dnes ho během Black Friday pořídíte na Alze jen za 9 990 Kč. Za tuto cenu nabídne plnohodnotnou 5.1kanálovou sestavu s výkonem 1 000 W, subwooferem, zadními reproduktory a podporou Dolby Atmos i DTS:X. Výkon 1 000 W a zvuk, který vyplní celý pokoj Sony BRAVIA Theatre System 6 tvoří trojice hlavních komponent: soundbar, subwoofer a zadní bezdrátové reproduktory. Společně vytvářejí prostorový 5.1kanálový zvuk o celkovém výkonu 1 000 W, který zvládne zaplnit i větší místnost. Díky technologiím Dolby Atmos a DTS:X dokáže systém simulovat vertikální zvuk nad hlavou a vytvořit tak atmosféru skutečného kina. Speciální technologie Vertical Surround Engine a S-Force PRO Front Surround navíc dokážou převést i běžné stereo nahrávky na vícekanálový prostorový zážitek. Výsledkem je působivý a hluboký zvuk, který vás obklopí ze všech stran – a to bez nutnosti vrtat další reproduktory do stropu nebo tahat kabely po obýváku. O čistotu reprodukce se stará technologie X-Balanced Speaker Unit, která díky obdélníkovému tvaru membrány minimalizuje zkreslení a zároveň poskytuje výraznější basy. Chytrá výbava a kompatibilita s televizory BRAVIA Soundbar je navržený tak, aby si dokonale rozuměl s televizory Sony BRAVIA. Díky funkci Acoustic Center Sync se při propojení chová jako jeden harmonicky sladěný celek – obraz i zvuk tak vycházejí ze stejného bodu. Samozřejmostí je HDMI eARC a podpora moderních standardů, jako jsou VRR a ALLM pro hraní bez prodlevy. Sony BRAVIA Theatre System 6 podporuje Bluetooth 5.3, Wi-Fi, Chromecast, Spotify Connect i Apple AirPlay 2. Lze ho tedy používat nejen s televizorem, ale i s mobilním telefonem nebo tabletem. Ovládání je možné hlasem přes Google Assistant nebo Amazon Alexu. Nová technologie Voice Zoom 3™ využívá umělou inteligenci pro lepší srozumitelnost dialogů, takže při sledování filmů už nebudete muset přehnaně zesilovat hlasitost, abyste rozuměli hercům. Design, připojení a jednoduché nastavení Celý systém má elegantní minimalistický design, který ladí s moderními televizory i interiéry. Soundbar je široký 95 cm a vysoký pouze 6,4 cm, takže se bez problému vejde pod obrazovku. Subwoofer má čisté linie a je dostatečně reprezentativní i pro umístění na viditelném místě. Instalace je jednoduchá: stačí připojit jeden HDMI eARC kabel k TV a vše se automaticky spáruje. Zadní reproduktory i subwoofer fungují bezdrátově, takže kabeláž v obýváku zůstane minimální. Pro koho dává smysl Sony BRAVIA Theatre System 6 je ideální volbou pro všechny, kteří doma chtějí zvuk jako v kině bez složité instalace. Nabízí výborný poměr výkonu, prostorovosti a jednoduchosti. Vhodný je pro majitele televizorů Sony BRAVIA, ale stejně dobře funguje i s modely jiných značek přes HDMI eARC. Pokud vám běžné soundbary nestačí a chcete opravdové domácí kino s 1 000 W výkonem a podporou Dolby Atmos, je tohle výjimečně výhodná příležitost. Plánujete využít akce na Sony Bravia Theatre System 6?