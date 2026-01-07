Vlajkový soundbar Sony vás dostane! Teď je o půlku levnější oproti původní ceně Hlavní stránka Zprávičky Prémiový soundbar Sony s 13 reproduktory a 360 Spatial Sound Mapping stojí nyní 18 983 Kč Vítěz What Hi-Fi? Awards 2024 – umí Dolby Atmos, DTS:X, IMAX Enhanced V červnu 2024 stál 34 990 Kč – sleva téměř 46 % z původní ceny Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 7.1.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Hledáte soundbar, který nahradí domácí kino? Sony BRAVIA Theatre Bar 9 je vlajková loď japonského giganta s 13 reproduktory a výkonem 585 W. Původně stál 34 990 Kč, postupně zlevnil na 24 990 Kč a nyní ho na Alze seženete za 18 983 Kč s kódem VYPRODEJ20. What Hi-Fi? Award 2024 – proč vyhrál? Britský magazín What Hi-Fi? udělil Theatre Bar 9 ocenění Product of the Year v kategorii soundbarů. Recenzenti chválí „vynikající čistotu, detail a razanci“ a popisují ho jako „pravděpodobně nejvíce Atmos-ový zvuk, jaký jsme slyšeli ze samotného soundbaru“. Předchůdce HT-A7000 vyhrával tři roky po sobě – a nástupce ho podle redakce výrazně překonává. Technologie 360 Spatial Sound Mapping vytváří virtuální reproduktory v místech, kde fyzické nejsou. Výsledkem je prostorový zvuk, který se rozprostře po celé místnosti. Otto z Opočna potvrzuje: „Design, rychlost instalace, dokonalý zvuk, aplikace, Sony synchronizace s TV.“ 13 reproduktorů a Dolby Atmos Uvnitř najdete 4 basové měniče, 3 standardní výškové reproduktory, 2 beam tweetery pro směrový zvuk, 2 boční reproduktory, 2 výškové reproduktory směřující nahoru a 4 pasivní radiátory. Podpora formátů zahrnuje Dolby Atmos, DTS:X a IMAX Enhanced. SONY SOUNDBAR ZA 18 983 KČ Synergie s televizory Bravia Máte televizi Sony Bravia? Funkce Acoustic Center Sync využije reproduktory televizoru jako středový kanál – zvuk vychází přesně z místa, kde stojí postava na obrazovce. Spárování je jednoduché a ovládání přes dálkový ovladač TV funguje automaticky. Pro koho je soundbar vhodný? Sony BRAVIA Theatre Bar 9 za 18 983 Kč cílí na náročné filmové a hudební nadšence, kteří chtějí prémiový zvuk bez instalace 7.1 systému. Majitelé televizorů Bravia získají navíc pohodlnou integraci. Pro plný potenciál doporučujeme dokoupit bezdrátový subwoofer. KOUPIT SONY SOUNDBAR Na co si dát pozor? Tomáš ze Slovenska porovnával s předchůdcem HT-A7000 a zmiňuje: „Nemá Chromecast, nepodporuje Tidal a Deezer, má iba jeden HDMI prechod, nemá displej.“ Chybějící displej kritizuje i What Hi-Fi? – místo textu máte jen barevné LED diody s různými sekvencemi blikání. Za necelých 19 tisíc dostanete soundbar, který původně stál 35 tisíc a vyhrál prestižní ocenění. Pokud máte televizi Bravia, je to jasná volba. Pokud ne, stále získáte jeden z nejlepších soundbarů na trhu – jen bez některých integračních vychytávek. Máte raději samotný soundbar, nebo kompletní 5.1 systém s kabely po celém obýváku? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy Sony soundbar Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku Jakub Kárník 11.12.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024