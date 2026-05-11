Famózní soundbar Sony BRAVIA Theatre Bar 8 zlevnil o téměř 6 tisíc! Má skvělý zvuk a unikátní funkci Hlavní stránka Zprávičky Sony BRAVIA Theatre Bar 8 je 5.0.2 soundbar s 11 reproduktory, Dolby Atmos, DTS:X a podporou 360 Spatial Sound Mapping S kódem ALZADNY30 stojí 13 159 Kč místo 18 799 Kč (úspora 5 640 Kč) Cílí na majitele Sony TV, ale solidní zvuk dodá k libovolné televizi – velkou výhodou je možnost rozšíření o samostatný subwoofer a zadní satelity Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 11.5.2026 10:00 2 komentáře 2 Sony Theatre Bar 8 je jeden z mála soundbarů, který recenzenti staví do přímé konkurence Sonosu Arc. S kódem ALZADNY30 ale teď klesl na 13 159 Kč, což je o víc než pětinu pod původní cenu 18 799 Kč. V této cenovce začíná dávat výrazně větší smysl i pro lidi, kteří nemají Sony televizi. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete soundbar s reálným Dolby Atmos zvukem a možností postupně rozšířit sestavu o subwoofer i zadní reproduktory.⚠️ Zvažte, že bez subwooferu basy nikdy nedosáhnou plného filmového efektu – sám soundbar je „začátek cesty", ne destinace.💡 Za 13 159 Kč jde o jeden z nejnižších bodů, na který se Theatre Bar 8 v Česku zatím dostal. Jedenáct reproduktorů a 360 Spatial Sound Mapping Theatre Bar 8 je 5.0.2 sestava s 11 jednotkami reproduktorů v jednom těle. Konkrétně to znamená přední levý, středový a pravý reproduktor, dva surroundové po stranách a dva výškové směrující vzhůru pro Dolby Atmos efekt s odrazem od stropu. K tomu dva subwoofery pasivního typu zabudované přímo v těle, které pokrývají basy do té doby, než si dokoupíte externí sub. Hlavní marketingová finta Sony se jmenuje 360 Spatial Sound Mapping. V praxi jde o softwarový algoritmus, který využívá kalibraci místnosti a fázový posun zvuku tak, aby vytvořil iluzi virtuálních reproduktorů na místech, kde fyzicky žádné nejsou. U sólo soundbaru jde spíš o efektní rozšíření zvukové scény, naplno se tahle technologie ukáže až po doplnění zadních satelitů – tehdy z 5.0.2 v podstatě uděláte virtuální 7.1.4 sestavu. Synergie se Sony TV, ale použitelný i jinak Pokud máte televizi řady BRAVIA, dostanete plnou ekosystémovou integraci. Funguje Acoustic Center Sync, kdy reproduktory televize doplňují středový kanál soundbaru a zvuk skutečně přichází z místa, kde mluví postava. Spárování proběhne automaticky, A/V synchronizace také, a všechno se ovládá z aplikace BRAVIA Connect. Pokud máte jinou TV, soundbar funguje přes HDMI eARC bez jakékoli ztráty zvukové kvality. Přijdete o Acoustic Center Sync a několik dalších funkcí, ale samotný zvuk se nezhorší. Pro hráče je důležitý HDMI 2.1 passthrough s podporou 4K120, VRR a ALLM – PS5 nebo Xbox Series X protáhnete přes soundbar bez snížení obnovovací frekvence. Buďte si vědomi nákladů na rozšíření Tady je důležitá upřímnost. Sólo Theatre Bar 8 hraje velmi dobře na seriály, podcasty a běžné filmy – proti zvuku zabudovanému v televizi je to skok o několik tříd. Pro plný filmový zážitek s hlubokými basy ale stejně časem sáhnete po externím subwooferu. Uživatelé v recenzích shodně uvádějí, že po přidání Sony SA-SW5 nebo SA-SW3 se zvuk rapidně promění. Cena samostatných doplňků Sony ale není zanedbatelná – subwoofer SA-SW5 a zadní satelity SA-RS5S stojí každý kolem 13 tisíc. Pokud plánujete kompletní 7.1.4 sestavu, podívejte se rovnou na celkový rozpočet, ať pak nezíráte. Sony si na tom postavilo modulární filozofii, podobně jako Sonos – soundbar je vstupní brána, ale plný potenciál vyzdvihnete teprve s celou sestavou. Co stojí za zmínku v praxi Z drobností, které se opakovaně objevují v uživatelských recenzích – aplikace BRAVIA Connect je elegantní a kalibrace zvuku přes mobil funguje dobře, ale chybí v ní vlastní equalizer. Pro pokročilé ladění zvuku to může být frustrující. Pro hudbu nechybí Spotify Connect, AirPlay 2, Chromecast a Bluetooth 5.2 s LDAC, takže ze soundbaru se snadno stane streamovací zařízení i bez televize. Konstrukční drobnost – soundbar nemá displej, jen LED indikátor. To některé může mást, ale Sony k tomu přistupuje stejně jako Sonos: všechno se ovládá přes aplikaci. Stačí vám u domácího kina sólo soundbar, nebo se vyplatí investovat do plné sestavy se subwooferem a zadními satelity? O autorovi Jakub Kárník