Tenhle soundbar Sony nikdy nebyl levnější. Má k sobě bezdrátový subwoofer a podporuje Dolby Atmos Sony Bravia Theatre Bar 6 klesá na nejnižší cenu od svého uvedení v dubnu 2024 U prodejce elvia-pro pořídíte soundbar za 7 550 Kč, na Alze za 7 990 Kč Soundbar nabízí 3.1.2 kanálovou konfiguraci s Dolby Atmos a bezdrátový subwoofer Adam Kurfürst Publikováno: 8.11.2025 18:00 Populární soundbar Sony Bravia Theatre Bar 6 se nyní prodává za výrazně nižší cenu než při svém uvedení letos v dubnu. Zatímco tehdy stál podle dat z Heureky 11 990 Kč, nyní jej u prodejce elvia-pro pořídíte za pouhých 7 550 Kč. Na Alze je pak k dispozici za 7 990 Kč. Prostorový zvuk s reproduktory směřujícími nahoru Sony Bravia Theatre Bar 6 disponuje 3.1.2 kanálovou konfigurací s celkovým výkonem 350 W. Soundbar obsahuje reproduktory směřující nahoru, které odrážejí zvuk od stropu a vytváří tak efekt prostorového zvuku shora. Součástí balení je bezdrátový subwoofer, který se připojuje přes Bluetooth a zajišťuje mohutné basy bez nutnosti táhnout kabely. Zařízení podporuje formáty Dolby Atmos a DTS:X pro autentický vícerozměrný zvuk. Sony navíc přidává vlastní technologie Vertical Surround Engine a S-Force PRO Front Surround, které vytváří virtuální prostorový zvuk i z běžného stereofonního obsahu. CHCI SOUNDBAR SONY V AKCI Snadné ovládání a bohatá konektivita Soundbar se připojuje k televizoru pomocí HDMI eARC nebo optického kabelu. Pro streamování hudby nabízí Bluetooth 5.3, Wi-Fi, Chromecast a Apple AirPlay 2. Ovládání zajišťuje aplikace BRAVIA Connect, která provede uživatele nastavením a umožňuje detailní konfiguraci zvuku. Technologie Voice Zoom 3 využívá umělou inteligenci pro zvýraznění dialogů, což ocení zejména při sledování filmů s tichými pasážemi. Soundbar má rozměry 95 × 6,4 cm, takže se vejde pod většinu televizorů. Pro koho je soundbar vhodný? Sony Bravia Theatre Bar 6 se hodí především pro majitele televizorů BRAVIA, se kterými nabízí nejlepší integraci a funkce. Ocení jej také milovníci filmů, kteří chtějí zlepšit zvuk televizoru bez složité instalace domácího kina. Díky nočnímu režimu s potlačenými basy je vhodný i pro byty, kde nechcete rušit sousedy. Pro poslech hudby soundbar není primárně určen – zvuku chybí detaily ve vyšších frekvencích a působí uzavřeně, když nejde o obsah s Dolby Atmos. Co říkají uživatelé v recenzích? Na Alze má soundbar hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od 11 zákazníků. Uživatel Matěj z Brna chválí čistý zvuk s širokou zvukovou scénou při obsahu s Dolby Atmos a kvalitní zpracování. Vyzdvihuje také noční režim, který decentně potlačí basy pro večerní sledování. Na druhou stranu mu vadí absence plnohodnotného ekvalizéru a nemožnost zkontrolovat aktuální nastavení bez mobilní aplikace. Lukáš z Prahy oceňuje výkon subwooferu s výraznými basy, které nejsou otravné. Upozorňuje však na komplikovanou aktualizaci firmwaru pouze přes USB flash disk, což vyžaduje počítač s klasickým USB-A portem. Lucie z Prahy 8 vyzdvihuje famózní zvuk po doladění basů a možnost detailního nastavení v aplikaci. Vadí jí však absence displeje na soundbaru a komplikované první zapojení. KOUPIT SONY THEATRE BAR 6 Za aktuální cenu kolem 7,5 tisíce korun jde zkrátka o zajímavou nabídku pro všechny, kdo chtějí výrazně vylepšit zvuk svého televizoru. Pořídíte si Sony Bravia Theatre Bar 6 za tuto cenu?