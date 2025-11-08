TOPlist

Tenhle soundbar Sony nikdy nebyl levnější. Má k sobě bezdrátový subwoofer a podporuje Dolby Atmos

  • Sony Bravia Theatre Bar 6 klesá na nejnižší cenu od svého uvedení v dubnu 2024
  • U prodejce elvia-pro pořídíte soundbar za 7 550 Kč, na Alze za 7 990 Kč
  • Soundbar nabízí 3.1.2 kanálovou konfiguraci s Dolby Atmos a bezdrátový subwoofer

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
8.11.2025 18:00
Ikona komentáře 0
Sony Bravia Theatre Bar 6 u televize pohled shora

Populární soundbar Sony Bravia Theatre Bar 6 se nyní prodává za výrazně nižší cenu než při svém uvedení letos v dubnu. Zatímco tehdy stál podle dat z Heureky 11 990 Kč, nyní jej u prodejce elvia-pro pořídíte za pouhých 7 550 Kč. Na Alze je pak k dispozici za 7 990 Kč.

Prostorový zvuk s reproduktory směřujícími nahoru

Sony Bravia Theatre Bar 6 disponuje 3.1.2 kanálovou konfigurací s celkovým výkonem 350 W. Soundbar obsahuje reproduktory směřující nahoru, které odrážejí zvuk od stropu a vytváří tak efekt prostorového zvuku shora. Součástí balení je bezdrátový subwoofer, který se připojuje přes Bluetooth a zajišťuje mohutné basy bez nutnosti táhnout kabely.

Sony Bravia Theatre Bar 6 render

Zařízení podporuje formáty Dolby Atmos a DTS:X pro autentický vícerozměrný zvuk. Sony navíc přidává vlastní technologie Vertical Surround Engine a S-Force PRO Front Surround, které vytváří virtuální prostorový zvuk i z běžného stereofonního obsahu.

CHCI SOUNDBAR SONY V AKCI

Snadné ovládání a bohatá konektivita

Soundbar se připojuje k televizoru pomocí HDMI eARC nebo optického kabelu. Pro streamování hudby nabízí Bluetooth 5.3, Wi-Fi, Chromecast a Apple AirPlay 2. Ovládání zajišťuje aplikace BRAVIA Connect, která provede uživatele nastavením a umožňuje detailní konfiguraci zvuku.

Sony Bravia Theatre Bar 6 porty a aplikace

Technologie Voice Zoom 3 využívá umělou inteligenci pro zvýraznění dialogů, což ocení zejména při sledování filmů s tichými pasážemi. Soundbar má rozměry 95 × 6,4 cm, takže se vejde pod většinu televizorů.

Pro koho je soundbar vhodný?

Sony Bravia Theatre Bar 6 se hodí především pro majitele televizorů BRAVIA, se kterými nabízí nejlepší integraci a funkce. Ocení jej také milovníci filmů, kteří chtějí zlepšit zvuk televizoru bez složité instalace domácího kina. Díky nočnímu režimu s potlačenými basy je vhodný i pro byty, kde nechcete rušit sousedy.

Sony Bravia Theatre Bar 6 u televize v obyvaku

Pro poslech hudby soundbar není primárně určen – zvuku chybí detaily ve vyšších frekvencích a působí uzavřeně, když nejde o obsah s Dolby Atmos.

Co říkají uživatelé v recenzích?

Na Alze má soundbar hodnocení 4,7 z 5 hvězdiček od 11 zákazníků. Uživatel Matěj z Brna chválí čistý zvuk s širokou zvukovou scénou při obsahu s Dolby Atmos a kvalitní zpracování. Vyzdvihuje také noční režim, který decentně potlačí basy pro večerní sledování. Na druhou stranu mu vadí absence plnohodnotného ekvalizéru a nemožnost zkontrolovat aktuální nastavení bez mobilní aplikace.

Lukáš z Prahy oceňuje výkon subwooferu s výraznými basy, které nejsou otravné. Upozorňuje však na komplikovanou aktualizaci firmwaru pouze přes USB flash disk, což vyžaduje počítač s klasickým USB-A portem.

Lucie z Prahy 8 vyzdvihuje famózní zvuk po doladění basů a možnost detailního nastavení v aplikaci. Vadí jí však absence displeje na soundbaru a komplikované první zapojení.

KOUPIT SONY THEATRE BAR 6

Za aktuální cenu kolem 7,5 tisíce korun jde zkrátka o zajímavou nabídku pro všechny, kdo chtějí výrazně vylepšit zvuk svého televizoru.

Pořídíte si Sony Bravia Theatre Bar 6 za tuto cenu?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Lidl chytré zásuvky

Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku

Jana Skálová
8.1.
Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G s květy v pozadí

Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček?

Adam Kurfürst
28.12.2024
datart-black-friday-akce-slevy

Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno)

Jakub Kárník
6.11.2024
LIDL dekorativní LED osvětlení ZigBee 3.0

Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější

Adam Kurfürst
3.1.
CZC akce slevy

CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024)

Jakub Kárník
31.7.2024
LIDL-soundbar-novinka-dolby-atmos-obývák-s-televizí-květina

LIDL zase boduje. Má nejlevnější soundbar s Dolby Atmos v Česku

Jakub Kárník
11.12.2024