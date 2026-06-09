Hledáte foťák na 4K video i fotky? Sony ZV-E10 zlevnil pod 16 tisíc a v balení je i objektiv Hlavní stránka Zprávičky Sony ZV-E10 je kompaktní bezzrcadlovka APS-C (24 Mpx, bajonet Sony E) na vlogy, video i focení – se 4K, výklopným dotykovým displejem, dobrým mikrofonem a setovým objektivem 16–50 mm S kódem ALZADNY10 tento set teď koupíte za 15 989 Kč – přitom dřív stál přes 20 000 Kč Sám na něj natáčím většinu svých videí; má sice už dražšího nástupce, ale tenhle pořád bohatě stačí – slabinou je setový objektiv Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 9.6.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Začínáte s tvorbou videí, vlogů nebo focením a chcete posun od telefonu k „opravdovému“ foťáku? Sony ZV-E10 se setovým objektivem teď s kódem ALZADNY10 stojí 15 989 Kč. Sám jej používám a i po letech jsem s ním velice spokojený. CHCI FOŤÁK ZA 15 989 KČ Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává pro začínající youtubery, streamery a fotografy – skvělý obraz, rychlé ostření, výklopný displej a možnost měnit objektivy.⚠️ Zvažte, že setový objektiv je slabší, chybí hledáček, menu Sony je nepřehledné a výdrž baterie je jen průměrná.💡 Za 15 989 Kč s kódem ALZADNY10 je to ideální vstup do světa výměnných objektivů a „opravdové“ kvality videa. Proč ho používám i já Většinu svých videí točím právě na ZV-E10 a jsem s ním spokojený. Za ty peníze nabízí výborný obrazový i video výstup díky velkému APS-C snímači (24 Mpx), pěkný dynamický rozsah a slušné výsledky i za horšího světla. K tomu rychlé a spolehlivé ostření na obličej a oči, kompaktní a lehké tělo do ruky i do batohu, výklopný dotykový displej na selfie záběry a kvalitní vestavěný mikrofon. Pro video je tu S-Log3 a HLG, nahrávání bez 30minutového limitu a napájení i nabíjení přes USB-C. A protože jde o systém Sony E, máte na výběr desítky objektivů. Nástupce už sice existuje, ale je dost dražší – a tenhle model na běžnou tvorbu pořád bohatě stačí. KOUPIT S KÓDEM ALZADNY10 Na co se připravit Buďme féroví. Největší slabina setu je kitový objektiv 16–50 mm – potřebuje hodně světla, jinak šumí a není moc ostrý. Na začátek poslouží, ale časem doporučuji přikoupit lepší objektiv, na kterém foťák pořádně ukáže, co umí. Dále počítejte s tím, že nemá hledáček (je to vlogovací tělo), menu Sony je notoricky nepřehledné a chvíli si na něj zvykáte, výdrž baterie je jen průměrná (vezměte si náhradní nebo powerbanku) a objevuje se rolling shutter. Stabilizace je navíc jen elektronická a při zapnutí obraz ořízne, takže na záběry z ruky pomůže spíš stabilizace v objektivu. Vestavěný blesk nečekejte – dá se přidat externí. Pro vstup do tvorby videa a focení s vyměnitelnými objektivy je to za necelých 16 tisíc skvělá volba a sám za ni ručím. Jen do plánu rovnou počítejte s lepším objektivem, až budete chtít posunout kvalitu výš. CHCI ZAČÍT TVOŘIT Co říkáte na tuto slevu? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza fotoaparát slevy Sony Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024