Sony aktualizuje 30 modelů starších TV na novější verzi Androidu

Sony oznámilo radostnou zprávu pro všechny majitele Sony televizí s Android TV. Celkem 30 modelů televizorů brzy dostane aktualizaci na Android 9.0. Jakých modelů TV se aktualizace dotkne a co nového uživatelům přinese?

U našich telefonů mnohdy řešíme, jak často výrobce aktualizuje operační systém na novou verzi. Situace u telefonů se v průběhu let zlepšila, ale chytré televize naopak přišli zkrátka. Od uvedení systému Android TV se na trhu objevila záplava zařízení s touto platformou, ale jen zlomek výrobců svoje výrobky dále podporuje. Sony teď oznámilo, že na 30 modelů chytrých televizorů v modelových řadách od roku 2016 začíná rozesílat aktualizaci na Android 9.0. Jedná se o dva roky starou verzi operačního systému Androidu a pokud by šlo o telefony, tak by to mnozí jistě označili za frašku.

Pro mnohé majitelé Sony televizí to ale bude znamenat radostnou a nejspíš nečekanou zprávu. Kromě obecných vylepšení, které obsahuje Android 9, tak Sony zdůrazňuje hlavně podporu pro HEVC 100 / 120Hz při přehrávání z USB zařízení. Aktualizace by se měly dočkat všechny televizory řad D, E, F, a G s Android TV vydané od druhé poloviny roku 2016 do roku 2019. Sony již začalo s procesem aktualizace v Jižní Americe. Do Evropy by měla vlna aktualizací dorazit do konce tohoto roku.

HOW TO: update Sony’s Android TV

Zdroj: 9to5Google