Společnost Sony v představila v roce 2019 aktualizované řady Xperia, které kromě lepšího výkonu nabízejí zejména nové displeje s poměrem stran 21 : 9. Nyní se zdá, že se máme se Sony také v roce 2020 na co těšit. Kromě toho, že by měla společnost představit telefon, ve kterém bude tikat Snapdragon 865 má mít také průstřel ve stylu Galaxy Note 10.

Nově publikovaný patent pochází z databáze WIPO Global Design Database. Lze si všimnout zcela nového displeje jen s minimálními rámečky. Kromě toho lze spatřit některé nové prvky uživatelského rozhraní, kde vidíme rozšířené možnosti poté, co pořídíme snímek obrazovky. Co je ovšem zajímavější je fakt, že na levé straně vidíme čas a na pravé stav baterie. To by mohlo znamenat, že se nechá Sony inspirovat Samsungem a představí design, který je nápaditě podobný telefonům Galaxy A51, A71 či Galaxy Note 10. Grafici z LetsGoDigital si vzali patent do parády a udělali koncept, který vypadá opravdu dobře.

Patent Sony pro rok 2020:

Kromě toho víme o telefonu mnoho dalších informací. Nedávno byla nadcházející Xperia 3 spatřena v benchmarku Geekbench, kde ji pod kapotou tikal čipset Snapdragon 865 s 12 GB operační paměti RAM. Kromě toho se předpokládá, že bude telefon podporovat 5G sítě, nabídne celkem šest fotoaparátů na zadní straně a přední stranu bude obklopovat QHD displej. V loňském roce představila společnost nové telefony během MWC, což se dá očekávat i letos. Novou generaci telefonů Sony Xperia tak zřejmě uvidíme již v únoru 2020.

Těšíte se na Sony a rok 2020?

Zdroj: gsmarena.com