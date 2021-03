Sonos přestavil svůj nejlevnější Wifi + Bluetooth reproduktor

Sonos je firma proslulá kvalitním audiem. Nutno dodat, že kvalita je často vykoupená cenou produktů. To by se teď mohlo změnit. Sonos přestavil Wifi + Bluetooth reproduktor Roam. Nový reproduktor měří pouhých 16,8 × 6,2 × 6 cm, nabídne vysoce kvalitní zvuk a zajímavé přepínaní mezi ekosystémem dalších Sonos reproduktorů. Co se týče technických parametrů, Roam nabídne až 10 hodin přehrávání a nabíjení pomocí USB-C nebo přes bezdrátovou nabíječku. Propojení mezi telefonem bude fungovat skrz Wifi a Sonos aplikaci nebo Bluetooth 5.

Sonos se při výrobě nového reproduktoru snažil pracovat s myšlenkou vlastního ekosystému, a proto budou uživatelé schopni nastavit, co se stane, když s hrajícím reproduktorem přijdou domů. Možnosti jsou dvě – přepnout hudbu do domácích Sonos reproduktorů nebo nechat Repos dál hrát samostatně. Tudíž žádné přepínání v aplikaci nebo párování. Princip funguje i obráceně, pokud vaše domácí Wi-Fi síť nebude v dosahu, reproduktor se automaticky připojí k telefonu přes Bluetooth.

Další zajímavá vychytávka je podpora hlasového asistenta a samotná aplikace Sonos (Android i iOS), která umožňuje všemožná nastavení reproduktorů. Sonos přestavil Wi-Fi + Bluetooth reproduktor Roam jako druhou možnost oproti minulému modelu Move. Roam je totiž o víc jak polovinu ceny levnější. Bluetooth reproduktor vyjde na 179 € (cca 4 890 Kč ) a na trh by se měl dostat 20. dubna. Údajně půjde i o český trh, sami tedy uvidíme, jestli se Sonos Roam dočkáme.

Co vás na novém Sonos Roam zaujalo?