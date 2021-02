Tisíce odcizených účtů. Vyhlásí sociální sítě válku všem hackerům?

S popularitou sociálních sítí roste i počet odcizených účtu. Hackeři neustále vymýšlejí nové a nové způsoby, jak prolomit uživatelská hesla nebo způsoby, jak bezpečností prvky obejít. Nutno dodat, že spousta uživatelů práci hackerům opravdu usnadňuje. Teď mám na mysli absenci dvoufázového ověření nebo lehko prolomitelná hesla. Sociální sítě konečně začínají bojovat proti hackerům a vyhledávají prodejce ukradených účtů. Jaké všechny kroky vlastně sociální sítě podnikly?

Instagram deaktivoval stovky účtů, které byly odcizeny v rámci online hackerských operací. Operace měly za cíl získat přístup k vzácným a vyhledávaným uživatelským jménům. Krátká a dobře použitelná jména mají svoji cenou, za kterou ji někteří uživatelé velice rádi koupí. Tato uživatelská jména jsou většinou jednotlivá slova, ve výjimečných případech jednotlivá písmena nebo číslice. Na černém trhu může ukradené digitální zboží vynést desítky tisíc dolarů.

A protože platformy jako Instagram a Twitter mají pravidla, která zakazují nákup a prodej účtů, musí zájemci o unikátní uživatelská jména vyhledávat hackery, kteří nelegálně získávají účty. Hackování SIM karet je populární metoda pro krádež účtu, mezi další techniky patří klasický phishing atd. Instagram se zaměřil hlavně na komunitu okolo fóra OGUsers. Web známý pro obchodování s odcizenými uživatelskými jmény. Jak Twitter tak TikTok také zakročily proti populárním členům komunity OGUsers na vlastních platformách. Zatím není jasné, jak velká koordinace byla mezi sociálními sítěmi. Rozhodně jde o krok vpřed tím správným směrem.

Dnes odstraňujeme stovky účtů, které jsou propojené s členy fóra OGUsers.” Obtěžují a poškozují komunitu Instagramu a my budeme nadále dělat vše, co je v našich silách, abychom znemožnili prodej uživatelských jmen a zisk z nich,“ říká mluvčí Instagramu pro magazín The Verge. Sociální sítě vyhledávají prodejce ukradených účtů i na svých vlastních platformách. Mám na mysli jejich vlastní účty. Sociální sítě deaktivovaly několik účtů, které patřily členům OGUsers. Účty fungovaly jako prostředníci během prodeje uživatelských jmen.

Jak chráníte své účty na sociálních sítích?