Legendární Snapseed dostává na Androidu dvě praktické novinky. Oceníte alespoň jednu z nich? Hlavní stránka Zprávičky Fotoaparát v aplikaci Snapseed nově umí ke snímkům přidávat polohu (geotag) Přibyla i volba ukládat původní snímek pro pozdější úpravy, včetně výběru cílové složky Obě funkce dorazily s verzí 4.1.1.x pro Android; geotagování je z ochrany soukromí vypnuté Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.7.2026 10:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Snapseed nebyl mrtvý, jen dlouho spal. Fotoeditor od Googlu, který dřív patřil mezi povinnou výbavu každého mobilního fotografa, letos prožívá nečekaný comeback. Po nedávném rozšíření podpory RAW a mřížce s vodováhou přidává vestavěný fotoaparát dvě drobnosti, které ale leckdo ocení každý den – geotagování snímků a ukládání originálu. Poloha ano, ale jen když sami chcete Originál v záloze pro pozdější přemýšlení Poloha ano, ale jen když sami chcete Fotky pořízené přímo ve Snapseedu teď nesou informaci o místě vzniku – stejně jako snímky z běžného fotoaparátu telefonu. V nastavení najdete nový přepínač Location Metadata, který je ale ve výchozím stavu vypnutý a zapnutí si vyžádá potvrzení systémového oprávnění. To je slušný přístup k soukromí; polohu ke snímkům přilepíte jen tehdy, když si o to sami řeknete. Originál v záloze pro pozdější přemýšlení Druhá novinka potěší hlavně ty, kdo rádi experimentují. Volba Capture original for re-editing je zapnutá automaticky a při použití filtrů či filmových stylů uloží i neupravený základní snímek. Pokud vás tedy zvolený vzhled druhý den přestane bavit, máte se k čemu vrátit. Zároveň si můžete vybrat, kam se fotky ukládají, a přes systémový průzkumník rovnou založit vlastní složku. Obě funkce se aktuálně široce rozjíždějí s verzí 4.1.1.x pro Android. Vrátili jste se ke Snapseedu, nebo dnes fotky upravujete jinde? Zdroj: 9to5Google Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Android Aplikace Snapseed Mohlo by vás zajímat Tohle jsou zatím nejlepší obrázky řady Samsung Galaxy S25! Podívejte se Adam Kurfürst 10.1.2025 Android XR oficiálně představen! Nový operační systém bere dech, první ukázky vypadají famózně Jakub Kárník 13.12.2024 WhatsApp dokáže zlikvidovat paměť vašeho mobilu. Jak ho zkrotit? Jana Skálová 30.12.2024 Sláva! Samsung vylepší oblíbenou aplikaci Good Lock a umístí ji na Google Play Adam Kurfürst 3.1.2025 Přechod na nový mobil bude jednodušší. Google přinesl na Android fantastickou novinku Jakub Kárník 27.11.2024 Konec rozdílů. Nabíjení Androidu nabíječkou z iPhonu musí od roku 2025 fungovat Peťo Vnuk 5.1.2025