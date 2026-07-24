Legendární Snapseed dostává na Androidu dvě praktické novinky. Oceníte alespoň jednu z nich?

  • Fotoaparát v aplikaci Snapseed nově umí ke snímkům přidávat polohu (geotag)
  • Přibyla i volba ukládat původní snímek pro pozdější úpravy, včetně výběru cílové složky
  • Obě funkce dorazily s verzí 4.1.1.x pro Android; geotagování je z ochrany soukromí vypnuté

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Jakub Kárník
Jakub Kárník
24.7.2026 10:00
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Snapseed aplikace
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Snapseed nebyl mrtvý, jen dlouho spal. Fotoeditor od Googlu, který dřív patřil mezi povinnou výbavu každého mobilního fotografa, letos prožívá nečekaný comeback. Po nedávném rozšíření podpory RAW a mřížce s vodováhou přidává vestavěný fotoaparát dvě drobnosti, které ale leckdo ocení každý den – geotagování snímků a ukládání originálu.

Poloha ano, ale jen když sami chcete

Fotky pořízené přímo ve Snapseedu teď nesou informaci o místě vzniku – stejně jako snímky z běžného fotoaparátu telefonu. V nastavení najdete nový přepínač Location Metadata, který je ale ve výchozím stavu vypnutý a zapnutí si vyžádá potvrzení systémového oprávnění. To je slušný přístup k soukromí; polohu ke snímkům přilepíte jen tehdy, když si o to sami řeknete.

Originál v záloze pro pozdější přemýšlení

Druhá novinka potěší hlavně ty, kdo rádi experimentují. Volba Capture original for re-editing je zapnutá automaticky a při použití filtrů či filmových stylů uloží i neupravený základní snímek. Pokud vás tedy zvolený vzhled druhý den přestane bavit, máte se k čemu vrátit. Zároveň si můžete vybrat, kam se fotky ukládají, a přes systémový průzkumník rovnou založit vlastní složku. Obě funkce se aktuálně široce rozjíždějí s verzí 4.1.1.x pro Android.

Vrátili jste se ke Snapseedu, nebo dnes fotky upravujete jinde?

Zdroj: 9to5Google

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O autorovi

Jakub Kárník

Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi

Jakub Kárník
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