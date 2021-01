Kirin vs. Snapdragon. V oblasti grafiky momentálně vede čínský procesor

Když přijde na řadu probírání procesorů v Android mobilech, většinou se obecně debata točí kolem těch se značkou Snapdragon a Exynos. Tyto americké a korejské čipsety jsou totiž zastoupeny ve vlajkových modelech Samsungu a to v různých regionech odlišně. Vzhledem k tomu, že druhé jmenované jsou považovány za slabší, vyvolává to samozřejmě dost negativních reakcí. Rok 2021 by měl podle korejské firmy v tomto ohledu představovat revoluci, jelikož budou Exynosy o dost silnější. Jak se nyní zdá, pro poslední Snapdragon 888 bude minimálně vyrovnaným soupeřem také Kirin 9000. Alespoň po stránce grafiky (GPU), kde podle posledních čísel vede.

Za porovnání mohou aktuální testy výkonnosti z benchmarku 3DMark OpenGL ES 3.1. Zátěž absolvovaly nedávno představený mobil Xiaomi Mi 11 a o něco starší modely Huawei Mate 40 Pro a Mate 40. První pohání právě americký Snapdragon 888 a druhé dva jmenované Kirin 9000 a Kirin 9000E z dílny Huawei. V testu grafického výkonu si čínské čipsety vedly o něco lépe, když získaly 9065 a 8771 bodů. Konkurent od Qualcommu získal 8546 bodů. Vysoký bodový zisk a také celkem slušný náskok je u čínského procesoru dílem grafického čipu Mali-G78.

Uvidíme, jak budou vypadat další výsledky benchmarků. Poslední Kirin už na trhu nějakou dobu je, Snapdragon 888 se teprve začíná ukazovat. V obecné rovině se očekává, že všechny soupeře opět setřese. Na poli grafiky to ale tak lehké evidentně nemá. Americká firma Qualcomm, která Snapdragon vyrábí, mezitím musela zkousnout jinou “porážku”. V počtu vyráběných procesorů jej před pár dny předehnala společnost MediaTek.

Jak moc hledíte na výsledky benchmarků?

Zdroj: hcentral