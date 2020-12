Které čínské mobily by měly dostat nejnovější Snapdragon 888?

Je to pár dní, co americká společnost Qualcomm představila svůj nejmodernější mobilní čipset Snapdragon 888. Pochopitelně bude pohánět ty nejvýkonnější telefony, z nichž první uvidíme již na začátku příštího roku. Bude jím s největší pravděpodobností Xiaomi Mi 11 v několika variantách v této generační řadě. Společně s uvedením procesorové jednotky jsme mohli vidět i seznam firem, které ji hodlají do svých přístrojů nainstalovat. Teď se objevil seznam předurčující, které čínské telefony by mohly Snapdragon 888 mít. Vychází z potvrzených značek a také informací, které modely se mají v příštím roce objevit.

Čínské telefony, které pravděpodobně dostanou Snapdragon 888

Xiaomi Mi 11

Redmi K40

Nubia Red Magic Z a 6

ZTE Axon 30

Oppo Find X3

OnePlus 9

Realme RACE

Vivo s modelovým označením V2056A

Motorola Moto G série

Mezi ostatní globální značky, které nejnovější Snapdragon čipset v telefonech využijí, patří třeba i LG, ASUS nebo Black Shark. Minimálně u dvou posledních se dá očekávat, že se procesor objeví v nejvýkonnějších herních modelech. Stejně jako vloni mezi partnery nejsou velcí hráči jako Samsung, Google nebo Sony. Není ale pochyb, že i jejich telefonů se bude tato strategická součástka týkat.

Na které mobily s posledním Snapdragonem se těšíte?

Zdroj: Gizmo