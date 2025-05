Snapdragon 8 Elite Gen 2 přijde dřív, než se čekalo! Co nabídne nový král výkonu?

Qualcomm letos opět posouvá hranice výkonu. Jejich současný čipset Snapdragon 8 Elite vládne Android světu a najdeme ho v nejdražších a nejvýkonnějších telefonech současnosti. Pokud ale sledujete technologické dění, víte, že v zákulisí už se chystá jeho nástupce – Snapdragon 8 Elite Gen 2. A podle aktuálních informací bychom se ho mohli dočkat dříve, než jsme si původně mysleli.

Leaker Digital Chat Station na čínské síti Weibo naznačuje, že Qualcomm plánuje představit Snapdragon 8 Elite Gen 2 na konci letošního září. To by bylo dřív než obvykle – Snapdragon Summit, kde Qualcomm tradičně ukazuje nové vlajkové procesory, se totiž v minulých letech konal až v říjnu.

Pokud se tento plán potvrdí, posune se celý kalendář Android novinek o několik týdnů dopředu. První vlajkové telefony s tímto novým čipem by pak mohly debutovat už v říjnu, a to nejprve na čínském trhu.

Globální uvedení by logicky následovalo o něco později, pravděpodobně v prosinci až lednu, kdy se koná rovněž velký technologický veletrh CES v Las Vegas.

Co o procesoru Snapdragon 8 Elite Gen 2 víme?

Podle uniklých informací ponese Snapdragon 8 Elite Gen 2 označení SM8850 a nabídne novou konfiguraci procesorových jader: dvě extrémně výkonná jádra a šest dalších výkonných jader postavených na druhé generaci architektury Oryon. Velký upgrade se očekává i u grafiky – čipset má dostat GPU Adreno 840.

Výroba bude probíhat u TSMC pomocí pokročilého 3nm procesu N3P, což by mělo přinést vyšší výkon a zároveň nižší spotřebu energie – tedy přesně to, co od nové generace očekáváme.

A jaká jsou vaše očekávání?

