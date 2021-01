Qualcomm představil Snapdragon 480: První 5G čipset pro levné telefony

Qualcomm Snapdragon 480 je nový čipset americké společnosti, který je určen levným telefonům. Jedná se o nástupce Snapdragonu 460 s mnoha vylepšeními. V první řadě to je podpora sítí nové generace. Není to ale jen o 5G sítích, umí toho mnohem více a výrobci telefonů jej už nyní vychvalují. První telefony s tímto čipsetem by se měli představit v prvním čtvrtletí tohoto roku.

Čipset Snapdragon 480 přináší celou řadu novinek

Nově už se také dostalo na podporu Wi-Fi 6, takže konektivita telefonů s tímto čipsetem bude špičková. Zajímavá jsou i tvrzení o samotném výkonu. Snapdragon 480 by měl být dvakrát výkonnější než předchozí Snapdragon 460. A to díky CPU Kryo 460 a GPU Adreno 619. Výkon by měl být podobný čipsetu Snapdragon 730, který využívá celá řada telefonů střední třídy. Pokud se tento výkon potvrdí i v benchmarcích a reálném použití, tak by se levné telefony mohli posunout o úroveň výše.

Poprvé se také v této řadě čipsetů používá 8nm proces a také se dostalo na podporu nové generace Qualcomm Quick Charge 4+. Není se tak čemu divit, že se výrobci telefonů na tento čipset těší. Konkrétně se ke Snapdragonu 480 vyjádřili zástupci společností HMD Global (Nokia), Oppo, Vivo a OnePlus. Očekává se, že právě tyto společnosti uvedou na trh první telefony s tímto čipsetem.

Jste spokojeni s výkonem čipsetů u levných telefonů?

Zdroj: androidpolice.com