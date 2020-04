Mobil Xiaomi Mi 10 už je ve slevě. A to tady ještě ani nevyrazil na trh

Velmi očekávaný a následně i s vysokou cenou představený telefon Xiaomi Mi 10 už se dá koupit ve slevě. Jen pár dní poté, co byl se sourozenci Mi 10 Pro a Mi 10 Lite představen mimo Čínu. Tamní ceny se od zdejších hodně liší a to dost zájemců zklamalo. Mnozí začali spekulovat, že raději s nákupem počkají. Xiaomi produkty totiž mají nižší cenu brzy po svém vydání, běžně několik týdnů po zahájení prodeje. Toto ovšem asi čekal málokdo. Může za to koronavirus? Možná. Na serveru Gearbest je každopádně Xiaomi Mi 10 v základní variantě 8/128 GB za zhruba 660 €, což je cca 18 300 Kč. To je úspora 3500 Kč oproti oficiální evropské ceně. Cena telefonu v Číně je ještě o čtyři tisíce níž. Zmíněná sleva na Xiaomi Mi 10 by měla na serveru zůstat od vydání tohoto článku ještě minimálně tři dny. Platí v rámci předobjednávek globální verze.

Ve zmíněném e-shopu čeká ještě jedna velmi lákavá nabídka. Současně s telefonem si můžete v balíku objednat i sluchátka Mi AirDots Pro 2. Ty budou v Evropě běžně stát přes tři tisíce. V tomto balíku stojí méně než deset Euro. To je směšných 250 korun. Některé servery o mobilech zmiňují také související slevové kódy. Jeden je určený přímo pro zákazníky Španělska, Itálie, Německa a Francie. Ti mají na webu také vlastní tlačítko pro nákup. Ostatní mohou využít obecného kódu GBMI10SALE. Nám se nicméně sleva na Xiaomi Mi 10 zobrazuje i bez kódu. Každopádně ho sem přidáváme, abyste ho mohli vyzkoušet. Dejte případně vědět do komentářů, jestli vám funguje.

