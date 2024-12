Super sleva! V Lidlu seženete bezdrátová sluchátka, Qi nabíječku nebo powerbanku GRUNDIG za 199 Kč

Lidl nabízí levná bezdrátová sluchátka, powerbanku a Qi nabíječku GRUNDIG



V akci můžete každý z výrobků mít za 199,90 Kč

Sluchátka GRUNDIG jsou ideální pro nenáročné posluchače



Přeje si váš potomek bezdrátová sluchátka, ale na ta nejlepší sluchátka už váš rozpočet nepostačuje? Jakožto první sluchátka nebo ta pro skromnější jedince mohou posloužit bezdrátová Grundig Sluchátka TWS 350. Za běžných okolností stojí 299 Kč, ale nyní je Lidl nabízí o stovku levněji.

Disponují Bluetooth 5.0 a dobíjejí se necelé 2 hodiny. Dobíjecí pouzdro ale má baterii s kapacitou pouhých 350 mAh a samotná sluchátka mají jen 45mAh baterku. Doba přehrávání je proto pouhé 3 až 4 hodiny. Z toho důvodu se jedná o ideální výrobek pro ty, kdo nejsou zvyklí poslouchat celý den nebo sluchátka využívají jen výjimečně.

Powerbanka pro 2 mobily

Se slevou 33 % můžete v Lidlu pořídit také GRUNDIG powerbanku s kapacitou 10 000 mAh. Bez problému s ní dobijete 2 mobilní telefony, k čemuž má také 2 porty (microUSB a USB-C). Ty mají shodně 5 V/2 A. Její předností je, že je příjemně tenká.

Rozměry jsou 13,9 x 6,8 x 1,2 centimetru a hmotnost 222 gramů. Součástí balení je dobíjecí kabel, kterým můžete nabíjet jak svůj mobil, tak i samotnou powerbanku.

Stojánek kombinovaný s nabíječkou

Příznivci bezdrátového dobíjení a ti, jejichž mobil je na něj uzpůsoben, by zase mohli využít laciný GRUNDIG Qi stojánek. Jeho výhodou je, že do něj můžete mobil položit svisle i vodorovně a při nabíjení ho klidně dál používat. Nebo si ho do něj zkrátka jen odložíte.

Vypadá elegantně a nabízí příkon 5 W nebo 10 W. Podle toho se liší výstupní výkon, který může být 5 V/1 A nebo 9 V/1 A. Jeho rozměry jsou 9 x 7 x 12 centimetrů a hmotnost je jen 90 gramů. Sedne jakémukoliv mobilu, který umožňuje bezdrátové dobíjení. A výhodou je, že telefon zároveň můžete mít třeba na pracovním stole a klidně vést například videohovor.

I Qi stojánek GRUNDIG je nyní se slevou 33 %.

Používáte výrobky od GRUNDIG?