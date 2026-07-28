Drobná změna čísla, obří dopad. Takhle by mohly vypadat budoucí klasické telefony Hlavní stránka Zprávičky Podle úniků by mohly přijít klasické telefony s výrazně širším poměrem stran 16:10 Naznačuje to leaker Digital Chat Station, spekuluje se o modelu Oppo Find W pro rok 2027 Celý příběh přitom začal plakátem, který jeho autor sám označil za vtip Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.7.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva Většina dnešních telefonů má poměr stran kolem 19,5:9 – tedy vysoký, úzký obdélník, který se dobře drží v jedné ruce. Podle několika úniků by se ale mohla objevit generace mnohem širších přístrojů s poměrem blízkým 16:10. Zatím jde o spekulaci se zvlášť pikantním původem: první impuls dal plakát, o kterém jeho autor sám napsal, že to myslel jako legraci. Vtip, který nikdo nepustil z hlavy Skládačky ukázaly cestu Vtip, který nikdo nepustil z hlavy Známý leaker Ice Universe zveřejnil vygenerovaný teaser plakát údajného modelu Oppo Find W a záhy k němu dopsal, že jde jen o zábavu a nemá se to brát vážně. Plakát z jeho účtu na síti X vzápětí zmizel, na čínském Weibu ale zůstal. Právě tam se objevila i informace, že by se takový telefon mohl chystat na začátek roku 2027, případně po boku modelu Oppo Find X10 Ultra. Tím by věc skončila, kdyby se do ní nevložil Digital Chat Station – leaker s obvykle velmi solidní úspěšností. Ten na Weibu naznačil, že trend směrem k širším displejům by se skutečně mohl přenést i na běžné nerozkládací telefony. Konkrétně se mluví o panelu s poměrem 16:10 a úhlopříčkou zhruba 6,3 až 6,4 palce. Skládačky ukázaly cestu Odkud se ta myšlenka bere, není záhada. Skládací telefony se posouvají od protáhlých krycích displejů v poměru 21:9 k mnohem širším a kompaktnějším tvarům – vidět je to na Galaxy Z Fold 8 i na chystaném iPhonu Ultra. Stejným směrem míří Xiaomi, Oppo i Honor. Oppo navíc s širokým formátem koketuje dlouhodobě: model Find N2 z roku 2022 měl poměr 18:9 v době, kdy Samsung tlačil extrémně vysoké 23,1:9. Otázka je, jestli to uživateli něco přinese. Širší displej znamená pohodlnější čtení a příjemnější sledování videa, ale taky výrazně horší ovládání jednou rukou. A protože si telefon většina lidí nedrží oběma dlaněmi, může to být přesně ten kompromis, kvůli kterému trend vyšumí. Digital Chat Station sám dodává, že po sériové výrobě takového telefonu zatím není ani stopy. Berte tedy celou zprávu s velkou rezervou – od náznaku na čínské sociální síti k hotovému výrobku vede dlouhá cesta. Vzali byste širší telefon výměnou za horší ovládání jednou rukou? Zdroj: Notebookcheck Přidat Svět Androida mezi preferované stránky na Google ať vám neunikne žádná Android novinka nebo sleva O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Oppo Samsung spekulace Mohlo by vás zajímat Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Unikají oficiální tapety řady Galaxy S25! Tady je stáhnete ve vysokém rozlišení Jakub Kárník 9.1.2025 Samsung odhalil datum představení Galaxy S25, máme i oficiální rendery. Čeká nás jedno velké překvapení! Jakub Kárník 7.1.2025 Roztomilý robůtek od Samsungu zamíří do domácností. Malý AI asistent pomůže zahnat nudu i samotu Jana Skálová 9.1.2025 První benchmarky Galaxy S25 Ultra jsou venku! Takto si novinka vede oproti současné vlajce Jakub Kárník 2.1.2025