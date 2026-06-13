Nová AI od Applu proti té od Googlu: Jablečný gigant dohání Android, jednu funkci mu ale závidíme Hlavní stránka Zprávičky Nová Siri AI a funkce Apple Intelligence z WWDC 2026 běží na pozadí díky modelům Gemini od Googlu Většinu „novinek" zná androidí svět roky — od čtení obrazovky po agenta na hesla Jedno místo, kde je Apple napřed, ale přece jen najdeme Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 13.6.2026 20:00 Žádné komentáře 0 Sledovat letošní WWDC z pohledu androidisty bylo trochu jako dívat se na film, jehož konec znáte. Apple jednu funkci za druhou představoval s nadšením objevitele, zatímco půlka sálu mohla jen tiše přikyvovat — tohle už přece máme. Není to výtka. Spíš dobrá příležitost srovnat, kde dnes obě platformy reálně stojí, když odhlédneme od barevných animací a slibů na pódiu. Pod kapotou tepe Gemini Siri AI je vlastně Apple verze appky Gemini Fotoaparát, Safari i hesla Magic Cue v jablečném kabátě Jedna věc, kterou Apple umí líp Pod kapotou tepe Gemini Začněme tím nejpikantnějším. Apple sám přiznal „hlubokou spolupráci“ s Googlem a to, že novou generaci svých modelů postavil na technologiích za rodinou Gemini. Jinými slovy: srdce jablečné umělé inteligence bije do rytmu, který udává konkurence. Pro firmu, jež roky stavěla identitu na vlastních řešeních a soukromí, je to pozoruhodné přiznání. A taky dobrá zpráva pro nás — pokud chcete tušit, kam Siri zamíří, stačí se podívat, co Gemini umí dnes. Siri AI je vlastně Apple verze appky Gemini Posun od staré Siri k té nové se nápadně podobá tomu, čím si Google prošel při přechodu od Asistenta k samostatné aplikaci Gemini. Najednou tu máme chápání osobního kontextu, akce uvnitř aplikací, čtení obsahu na obrazovce, porozumění obrázkům a konverzaci, kde se dá na předchozí odpověď navázat. Liší se hlavně podání. U Androidu vyjíždí odpověď zespoda, u Applu se rozbaluje shora z Dynamic Islandu, odkud ji stažením roztáhnete přes celou plochu. Dedikovaná aplikace Siri pak archivuje minulé konverzace v podobě kartiček, které vzdáleně připomínají Google Keep. Povědomé? Velmi. Apple zapracoval i na hlasu — přibyly posuvníky tempa a expresivity. Google na I/O 2026 zase sliboval Gemini regionální dialekty, takže i tady jedou obě firmy paralelně. Zajímavější souboj svádí diktování. Apple slibuje výrazně přesnější přepis včetně interpunkce a velkých písmen, kdežto chystaný Gboard Rambler jde o kus dál — nemusíte hlídat formulace, protože se snaží pochopit záměr a sám z toho udělá smysluplnou zprávu vaším stylem. Fotoaparát, Safari i hesla Nový režim Siri ve fotoaparátu míří proti Google Lens a Gemini. Namíříte na talíř a dostanete výživové údaje, vyfotíte účet a appka vám pomůže rozpočítat útratu přes Apple Cash, zaměříte plakát s programem a Siri navrhne přidat události do kalendáře. Funkčně nic, co byste na Androidu nedohledali — Apple to ale balí do vedenějšího scénáře, který uživatele drží za ruku. Stejná písnička hraje u prohlížeče. Safari nově třídí panely podle témat, jenže Chrome tohle testoval už v roce 2024. Funkce Notify Me, která hlídá změnu na webové stránce, jde nahradit naplánovanými akcemi v Gemini. A agent v aplikaci Hesla, jenž sám projde weby a vymění kompromitované přihlašovací údaje? Obdobnou věc Google ohlásil pro Chrome loni. Apple navíc přidává „Describe an extension“ — popíšete slovy, co chcete, a Safari vám ušije rozšíření na míru. To už je krok směrem ke generovanému rozhraní a patří k tomu málu, co působí svěže. Magic Cue v jablečném kabátě Celá trojice Zprávy, Telefon a Kalendář se nese v duchu „kontext za vás“. Zprávy nabídnou na jedno ťuknutí poznámku či připomínku podle obsahu konverzace — což Google Messages uměly ještě před nástupem AI. Telefon umí během hovoru s aerolinkou vytáhnout potvrzovací kód z jiné aplikace; přesně tenhle příklad přitom používá Google u funkce Magic Cue na Pixelech. A Home, který slučuje upozornění a shrnuje záznamy z kamer, je v podstatě odpovědí na Google Home s Gemini. Apple dohání, a dohání chytře — ale dohání. Jedna věc, kterou Apple umí líp Aby to nevyznělo jako jednostranné fandění — Apple má eso, na které Android pořád nemá odpověď. Aplikace Zkratky nově vytvoří automatizaci z věty napsané přirozeným jazykem. Řeknete, čeho chcete docílit, a systém poskládá postup za vás. Ekvivalent na systémové úrovni Android jednoduše nemá, a tady se role obrátily. Pikantní je, že právě Zkratky byly vždy doménou, kterou si Apple držel jako přednost — a umělá inteligence z ní udělala přednost ještě větší. Zbytek je pak v intencích doby. Image Playground generuje fotorealistické obrázky (model Apple neprozradil), Fotky dostávají chytřejší retuš i dogenerování obrazu a model předplatného iCloud+ odemyká vyšší limity — úplně stejně, jako to dělá Google One. Pointa? Apple málokdy přijde s něčím jako první. Sází na to, že to nakonec podá uceleněji a s menším třením. Vadí vám, že Apple dohání Android, nebo je vám jedno, kdo byl první? Zdroj: 9to5Google O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář AI Apple Gemini Google iOS 27 Siri Mohlo by vás zajímat Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Android Auto dostává první letošní aktualizaci. Co je nového? 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