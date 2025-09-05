Robotický vysavač Siguro RV-S900W brutálně zlevnil. Má LiDAR a kameru, multifunkční stanici a ovládání aplikací Hlavní stránka Zprávičky Siguro RV-S900W TURBOVac Navigator Elite AI zlevnil o 8 000 Kč na 11 999 Kč Robotický vysavač kombinuje LiDAR s AI kamerou pro navigaci ve tmě Nabíjecí stanice automaticky vyprazdňuje prach a doplňuje vodu do nádrže Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 5.9.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Alza v rámci aktuálně probíhajícího výprodeje zlevnila nespočet produktů včetně těch od svých značek. Cena robotického vysavače Siguro RV-S900W TURBOVac Navigator Elite AI nyní klesla z původních 19 999 Kč na 11 999 Kč, což představuje slevu 40 procent. Za tuto cenu dostanete model s nabíjecí stanicí, která zvládá automatické vyprazdňování, doplňování vody i sušení mopů. Kombinace LiDARu a AI kamery Siguro RV-S900W využívá pro navigaci dvojici technologií – LiDAR a kameru s AI asistencí. Zatímco laserová navigace mapuje místnost a plánuje trasu úklidu, kamera rozpoznává předměty na podlaze. Vysavač tak identifikuje kabely, boty, hračky nebo květináče a automaticky se jim vyhne. Díky LiDARu navíc funguje spolehlivě i v naprosté tmě, kdy běžné kamerové systémy selhávají. Sací výkon 6 000 Pa zvládne vysát nečistoty z koberců i tvrdých podlah. Robot disponuje BLDC motorem s měděným vinutím, který výrobce prezentuje jako spolehlivější než levnější varianty. Pro alergiky je důležitý filtr HEPA 13, který zachytí jemný prach a alergeny. KOUPIT VYSAVAČ V AKCI Nabíjecí stanice jako servisní centrum Součástí balení je nabíjecí stanice, která funguje jako kompletní servisní centrum. Robot v ní nejen dobíjí svou 5 000mAh baterii, ale stanice také automaticky vysype nádobu na prach do prachového sáčku. Při vytírání si vysavač sám doplní čistou vodu do 80ml nádržky a po úklidu stanice vyčistí mopy teplou vodou a vysuší je teplým vzduchem. Na jedno nabití zvládne robot uklízet až 90 minut. Pokud mu během úklidu dojde energie, automaticky se vrátí do stanice, dobije se a pokračuje tam, kde skončil. Překoná prahy vysoké až 2 centimetry a díky senzorům se vyhne schodům. Ovládání v češtině přes aplikaci TUYA Smart Robotický vysavač komunikuje v češtině a ovládat ho můžete přes mobilní aplikaci TUYA Smart. V aplikaci nastavíte zakázané zóny, virtuální zdi nebo plán úklidu pro jednotlivé místnosti. Můžete také regulovat množství vody při vytírání nebo zvolit jeden ze tří režimů vysávání – tichý, standardní nebo výkonný. Hlučnost se pohybuje mezi 55 a 70 dB podle zvoleného režimu. Technické specifikace v kostce Sací výkon: 6 000 Pa pro důkladné vysátí koberců i tvrdých podlah Navigace: LiDAR + AI kamera s rozpoznáváním překážek ve tmě Baterie: Li-Ion 5 000 mAh (14,4 V) s výdrží až 90 minut Objem nádoby na prach: 450 ml s automatickým vyprazdňováním do stanice Objem nádrže na vodu: 80 ml pro vytírání teplou vodou Hlučnost: 55-70 dB podle zvoleného režimu vysávání Filtrace: HEPA 13 filtr vhodný pro alergiky Motor: 50W BLDC s měděným vinutím Překonání překážek: Zvládne prahy do výšky 2 cm Rozměry: 350 × 350 × 100 mm, hmotnost 3,7 kg Doba nabíjení: 4-5 hodin v nabíjecí stanici Aplikace: TUYA Smart s podporou češtiny a slovenštiny Pro koho je Siguro RV-S900W vhodný? Robot se hodí především pro větší byty a rodinné domy, kde oceníte automatické vyprazdňování a dlouhou výdrž. Kombinace vysávání a vytírání teplou vodou ušetří čas majitelům domácích mazlíčků, kteří bojují s chlupy a otisky tlapek. AI kamera zase ochrání nabíječky a kabely před zamotáním, což uvítají rodiny s dětmi, kde se na podlaze často válí hračky. KOUPIT SIGURO RV-S900W Za současnou cenu 11 999 Kč konkuruje Siguro RV-S900W levnějším modelům, které nenabízí automatické vyprazdňování ani vytírání teplou vodou. Výrobce navíc poskytuje tříletou záruku, což je u robotických vysavačů nadstandard. Zvažujete pořízení robotického vysavače s nabíjecí stanicí? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytrá domácnost robotický vysavač Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024