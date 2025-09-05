TOPlist

Robotický vysavač Siguro RV-S900W brutálně zlevnil. Má LiDAR a kameru, multifunkční stanici a ovládání aplikací

  • Siguro RV-S900W TURBOVac Navigator Elite AI zlevnil o 8 000 Kč na 11 999 Kč
  • Robotický vysavač kombinuje LiDAR s AI kamerou pro navigaci ve tmě
  • Nabíjecí stanice automaticky vyprazdňuje prach a doplňuje vodu do nádrže

Adam Kurfürst
5.9.2025 14:00
Siguro RV S900W TURBOVac Navigator Elite AI se stanici v domacnosti

Alza v rámci aktuálně probíhajícího výprodeje zlevnila nespočet produktů včetně těch od svých značek. Cena robotického vysavače Siguro RV-S900W TURBOVac Navigator Elite AI nyní klesla z původních 19 999 Kč na 11 999 Kč, což představuje slevu 40 procent. Za tuto cenu dostanete model s nabíjecí stanicí, která zvládá automatické vyprazdňování, doplňování vody i sušení mopů.

Kombinace LiDARu a AI kamery

Siguro RV-S900W využívá pro navigaci dvojici technologií – LiDAR a kameru s AI asistencí. Zatímco laserová navigace mapuje místnost a plánuje trasu úklidu, kamera rozpoznává předměty na podlaze. Vysavač tak identifikuje kabely, boty, hračky nebo květináče a automaticky se jim vyhne. Díky LiDARu navíc funguje spolehlivě i v naprosté tmě, kdy běžné kamerové systémy selhávají.

Siguro RV S900W TURBOVac Navigator Elite AI kamera

Sací výkon 6 000 Pa zvládne vysát nečistoty z koberců i tvrdých podlah. Robot disponuje BLDC motorem s měděným vinutím, který výrobce prezentuje jako spolehlivější než levnější varianty. Pro alergiky je důležitý filtr HEPA 13, který zachytí jemný prach a alergeny.

Nabíjecí stanice jako servisní centrum

Součástí balení je nabíjecí stanice, která funguje jako kompletní servisní centrum. Robot v ní nejen dobíjí svou 5 000mAh baterii, ale stanice také automaticky vysype nádobu na prach do prachového sáčku. Při vytírání si vysavač sám doplní čistou vodu do 80ml nádržky a po úklidu stanice vyčistí mopy teplou vodou a vysuší je teplým vzduchem.

Siguro RV S900W TURBOVac Navigator Elite se stanici render

Na jedno nabití zvládne robot uklízet až 90 minut. Pokud mu během úklidu dojde energie, automaticky se vrátí do stanice, dobije se a pokračuje tam, kde skončil. Překoná prahy vysoké až 2 centimetry a díky senzorům se vyhne schodům.

Ovládání v češtině přes aplikaci TUYA Smart

Robotický vysavač komunikuje v češtině a ovládat ho můžete přes mobilní aplikaci TUYA Smart. V aplikaci nastavíte zakázané zóny, virtuální zdi nebo plán úklidu pro jednotlivé místnosti. Můžete také regulovat množství vody při vytírání nebo zvolit jeden ze tří režimů vysávání – tichý, standardní nebo výkonný. Hlučnost se pohybuje mezi 55 a 70 dB podle zvoleného režimu.

Siguro RV S900W TURBOVac Navigator Elite na podlaze u koberce

Technické specifikace v kostce

  • Sací výkon: 6 000 Pa pro důkladné vysátí koberců i tvrdých podlah
  • Navigace: LiDAR + AI kamera s rozpoznáváním překážek ve tmě
  • Baterie: Li-Ion 5 000 mAh (14,4 V) s výdrží až 90 minut
  • Objem nádoby na prach: 450 ml s automatickým vyprazdňováním do stanice
  • Objem nádrže na vodu: 80 ml pro vytírání teplou vodou
  • Hlučnost: 55-70 dB podle zvoleného režimu vysávání
  • Filtrace: HEPA 13 filtr vhodný pro alergiky
  • Motor: 50W BLDC s měděným vinutím
  • Překonání překážek: Zvládne prahy do výšky 2 cm
  • Rozměry: 350 × 350 × 100 mm, hmotnost 3,7 kg
  • Doba nabíjení: 4-5 hodin v nabíjecí stanici
  • Aplikace: TUYA Smart s podporou češtiny a slovenštiny

Pro koho je Siguro RV-S900W vhodný?

Robot se hodí především pro větší byty a rodinné domy, kde oceníte automatické vyprazdňování a dlouhou výdrž. Kombinace vysávání a vytírání teplou vodou ušetří čas majitelům domácích mazlíčků, kteří bojují s chlupy a otisky tlapek. AI kamera zase ochrání nabíječky a kabely před zamotáním, což uvítají rodiny s dětmi, kde se na podlaze často válí hračky.

Za současnou cenu 11 999 Kč konkuruje Siguro RV-S900W levnějším modelům, které nenabízí automatické vyprazdňování ani vytírání teplou vodou. Výrobce navíc poskytuje tříletou záruku, což je u robotických vysavačů nadstandard.

Zvažujete pořízení robotického vysavače s nabíjecí stanicí?

