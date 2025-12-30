Alza vyprodává robotický vysavač Siguro RV-R800B TURBOVac Navigator Pro AI za dosud nejnižší cenu Hlavní stránka Zprávičky Robotický vysavač Siguro RV-R800B TURBOVac Navigator Pro AI je nyní ve výprodeji za rekordních 4 000 Kč Model kombinuje laserovou navigaci s AI binokulárním senzorem a zvládne vysávat i vytírat Výdrž baterie dosahuje až 253 minut a vysavač komunikuje v češtině Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.12.2025 14:00 Žádné komentáře 0 Pokud jste zvažovali pořízení robotického vysavače, právě teď se naskýtá výborná příležitost. Alza totiž v rámci výprodeje nabízí model Siguro RV-R800B TURBOVac Navigator Pro AI za dosud nejnižší cenu 4 000 Kč. Oproti někdejší ceně 7 999 Kč tak ušetříte téměř polovinu. Laserová navigace s umělou inteligencí Siguro RV-R800B se od levnějších modelů odlišuje především kombinací laserové navigace a AI binokulárního senzoru. Laser slouží k mapování prostoru a plánování trasy, zatímco binokulární senzor funguje podobně jako lidské oči a rozpoznává překážky v reálném čase. Vysavač by tak měl identifikovat kabely, boty, hračky nebo květináče a vyhnout se jim. Díky této kombinaci dokáže vysavač pracovat i v úplné tmě, což ocení především ti, kteří chtějí nechat úklid probíhat v noci. Robot si při prvním průjezdu vytvoří mapu domácnosti, kterou lze následně upravovat v mobilní aplikaci – nastavit zakázané zóny, rozdělit místnosti nebo naplánovat úklid na konkrétní čas. Vysává i vytírá v jednom průjezdu Součástí balení je nástavec na vytírání s 270ml nádržkou na vodu a hadříkem z mikrovlákna. Vysavač tak dokáže v jednom průjezdu podlahu vysát i setřít. Množství vydávané vody lze regulovat v aplikaci – při nejnižším nastavení je možné vytírat i dřevěné podlahy nebo parkety bez obav z poškození. CHCI TENTO VYSAVAČ V AKCI Sací výkon dosahuje 6 000 Pa, což by mělo stačit i na koberce s vyšším vlasem. Robot automaticky rozpozná koberec a zvýší na něm sací výkon. Nádoba na prach má objem 500 ml a je vybavena filtrem HEPA 13, který zachytí i jemné prachové částice – vysavač je tak vhodný i pro alergiky. Výdrž přes čtyři hodiny Pod kapotou pracuje 5 000mAh lithium-iontová baterie, která v tichém režimu vydrží až 253 minut provozu. Při maximálním výkonu je to 128 minut, což stále představuje solidní hodnotu. Pokud se baterie během úklidu vybije, vysavač se automaticky vrátí k nabíjecí stanici, dobije se a poté pokračuje tam, kde přestal. Robot překoná prahy a přechodové lišty do výšky 2 cm a je vybaven senzory proti pádu ze schodů. Ovládání probíhá buď tlačítky na těle vysavače, nebo prostřednictvím aplikace Tuya Smart dostupné pro Android i iOS. Příjemným bonusem je hlasový doprovod v češtině. Co říkají uživatelé Na Alze má vysavač hodnocení 4,2 z 5 hvězdiček od 31 zákazníků, přičemž 74 % z nich produkt doporučuje. Mezi nejčastěji zmiňovaná pozitiva patří vysoký sací výkon, tichý provoz a dlouhá výdrž baterie. Uživatelé chválí také přehlednou aplikaci a možnost detailního nastavení úklidu. KOUPIT VYSAVAČ SIGURO Na druhou stranu se v recenzích objevují i kritické hlasy. Někteří zákazníci upozorňují, že AI rozpoznávání překážek není stoprocentní – vysavač občas narazí do nábytku nebo se zamotá do kabelů, kterým se měl vyhnout. Několik uživatelů také hlásí problémy s občasným resetováním mapy nebo nestabilitou aplikace. Za zmínku stojí i reklamovanost 5,35 %, což není úplně zanedbatelná hodnota. Vyplatí se to? Za 4 000 Kč získáte robotický vysavač s laserovou navigací, funkcí vytírání a tříletou zárukou. To je kombinace, kterou u konkurence v této cenové hladině jen tak nenajdete. Pokud však očekáváte bezchybné AI rozpoznávání překážek na úrovni prémiových modelů za 15 tisíc a více, budete možná zklamáni. Pro běžný úklid v domácnosti bez přílišného nepořádku na podlaze ale Siguro RV-R800B představuje zajímavou volbu. Máte zkušenosti s robotickými vysavači značky Siguro? Zdroj: Alza O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza Chytrá domácnost robotický vysavač Sleva výprodej Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1. Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1. Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1. TP-Link ukázal parádní chytrý zámek. Odemknete ho skenem dlaně a možná přijde i do Česka Adam Kurfürst 8.1. CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024