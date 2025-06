Připravte se na léto! Tahle chytrá klimatizace teď na Alze brutálně zlevnila

S příchodem letních veder mnozí z nás hledají způsob, jak si zpříjemnit pobyt doma nebo v kanceláři. Sám jsem se nedávno ocitl v situaci, kdy teploty v domě (respektive v pracovně) šplhaly k nesnesitelným hodnotám, a začal jsem proto zvažovat pořízení mobilní klimatizace. Při procházení nabídky na Alze jsem narazil na zajímavý model Siguro AC-F280W Mistral 12, který je momentálně k dostání za velmi příznivou cenu.

Pořádná porce chladu se slevou až 49 %

Původní cena této mobilní klimatizace činí 10 999 Kč, což není málo, ale aktuálně můžete využít zajímavé slevy. S kódem „ALZADNY20“ se dostanete na 8 799 Kč. A tady přichází ještě zajímavější část – jestli máte program Alza Benefit (nebo znáte někoho, kdo by vám mohl s nákupem pomoci), konečná cena může klesnout až na 5 593 Kč. To je téměř polovina původní ceny, což už stojí za zvážení.

Cena: 8 799 Kč (s Alza Benefit 5 593 Kč)

Co tahle klimatizace vlastně umí?

Siguro Mistral 12 nabízí chladicí výkon 12 000 BTU/h, což by mělo stačit pro místnosti o velikosti 18-25 m². Spadá do energetické třídy A s koeficientem účinnosti 2,6, takže provoz by neměl dramaticky navýšit vaše výdaje za elektřinu. Kromě klasického chlazení zvládne také odvlhčovat vzduch (až 28,8 litrů za den) nebo fungovat jednoduše jako ventilátor se třemi rychlostmi.

Chytré funkce, které potěší technologické nadšence

Co mě na této klimatizaci zaujalo, je možnost ovládání přes mobilní aplikaci TUYA (dostupná pro Android i iOS). Když se tedy vracíte z práce v parném dni, ještě před příjezdem domů si na dálku zapnete chlazení. Kromě aplikace můžete klimatizaci ovládat také pomocí dálkového ovladače nebo přímo dotykovými tlačítky na zařízení.

Praktický je také časovač s rozsahem 1-24 hodin nebo noční režim, který ztlumí displej a sníží rychlost ventilátoru. Ten by mohl být užitečný, pokud chcete mít klimatizaci zapnutou i během spánku, i když bych to zrovna nedoporučoval.

Zkušenosti reálných uživatelů – co funguje a co ne

Když zvažuji nákup jakéhokoliv zařízení, vždy mě zajímají zkušenosti lidí, kteří ho již používají. A právě recenze uživatelů přinášejí o Siguro AC-F280W Mistral 12 zajímavé postřehy.

Na straně pozitiv najdeme především pochvaly za účinné chlazení. „Opravdu rychle chladí, udržuje požadovanou teplotu,“ píše například zákazník z Karlových Varů. Uživatelé rovněž oceňují snadnou instalaci a kvalitní mobilní aplikaci. Michaela z Nitry konkrétně zmiňuje: „Aplikácia – super vec, lepšia ako ovladač, ihneď to reaguje a viem si nastaviť časovač vypnutia/zapnutia kedy chcem.“ Adam z Veľkých Kršteňan pak vyzdvihuje, že klimatizace „netvorí moc kondenzu ani pri chode na plný výkon.“

Nejčastěji zmiňovaným negativem je vyšší hlučnost. Jeden anonymní zákazník ji dokonce popisuje slovy „hlasitý JAKO CERT“. Zajímavé ale je, že vnímání hluku se mezi uživateli významně liší – zatímco někteří ho považují za nesnesitelný, jiní tvrdí, že „zvuk je šumivý a nie rapotavý, kľudne som spal pri plnom chode.“ Zkrátka subjektivní záležitost.

Další kritika směřuje k nočnímu režimu, který podle některých recenzentů „nic nedělá, jen sníží rychlost ventilátoru na Low.“ Několik uživatelů také zmiňuje, že výkon klimatizace nemusí být dostatečný pro větší prostory – „teplotu dokáže sundat z 29°C na 26°C po cca 3 hodinách,“ uvádí jeden z anonymních komentářů.

Praktické detaily pro každodenní používání

Oceňuji, že v balení najdete vše potřebné pro okamžité používání – odpadní hadici, hadici pro odvod teplého vzduchu, těsnicí fólii do okna i adaptéry. Nemusíte tedy dokupovat žádné další příslušenství a můžete začít chladit prakticky ihned po rozbalení.

Klimatizace je vybavena nádobou na kondenzát o objemu 650 ml, která se při naplnění automaticky vypne. Pokud vás nebaví pravidelné vylévání vody, máte možnost připojit zařízení přímo na odpad pomocí hadice, která je součástí balení.

Pro přesouvání slouží postranní madla a čtyři pojezdová kolečka. Mějte však na paměti, že s hmotností 27,5 kg nejde o žádné peříčko. Jak trefně poznamenal jeden z uživatelů: „Keď si ju kúpite, zaparkujte čo najbližšie – je neskutočne ťažká ak ju máte niesť v rukách.“

Stojí Siguro Mistral 12 za vaše peníze?

Hledáte-li řešení pro horké letní dny a nechcete nebo nemůžete instalovat nástěnnou klimatizaci, Siguro AC-F280W Mistral 12 za aktuální slevovou cenu představuje zajímavou alternativu. Poskytuje dostatečný výkon pro standardní místnosti, nabízí WiFi ovládání a díky různým režimům najde využití po celý rok.

Musíte však počítat s vyšší hlučností – to je bohužel daň, kterou platíte u většiny mobilních klimatizací. Pokud plánujete zařízení používat v ložnici, zvažte, zda vám tento aspekt nebude vadit během spánku. Někteří uživatelé si zvyknou, jiní ne.

S ohledem na běžné ceny podobných zařízení na trhu představuje Siguro AC-F280W Mistral 12 za 5 593 Kč (s Alza Benefit a slevovým kódem) velmi dobrou hodnotu. A třešničkou na dortu je prodloužená tříletá záruka, kterou výrobce poskytuje.

Cena: 8 799 Kč (s Alza Benefit 5 593 Kč)

Jaké máte zkušenosti s mobilními klimatizacemi?