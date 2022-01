Signal potichu spustil přímé platby kryptoměnou. Vyzkoušíte?

Závěrem loňského roku jsme vám přinesli zprávu o tom, že komunikátor WhatsApp začíná testovat vlastní formu plateb v rámci mobilní aplikace. Aniž by to v té době mnozí tušili, několik týdnů už to samé celosvětově fungovalo konkurenčnímu Signalu v rámci beta verze. Vedení společnosti v nedávném rozhovoru prozradilo, že dříve avizovaný záměr vytvořit prostředí pro platby kryptoměnou byl pro beta testery zrealizován již v polovině loňského listopadu.

Zatímco WhatsApp sází na digitální peněženku od Novi a kryptoměnu USDP, konkurenční Signal se ve stejné oblasti domluvil s firmou MobileCoin a uživatelé mohou platby provádět v měně pojmenované MOB. Původní uzavřené testování bylo zahájeno ve Velké Británii, nyní už je ovšem dostupné všem uživatelům, kteří si aktivují a stáhnout beta verzi aplikace Signal. Směnit MOB na běžné měny zatím není úplně snadné, ale v tuto chvíli už jsou prý denně zadávány tisíce transakcí a systém se velmi rychle rozvíjí.

