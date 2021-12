Placení přes WhatsApp? Jeho peněženka už se testuje

Placení mobilem je velmi snadné (někdy možná až moc) a softwarových nástrojů, skrze které to jde provést, stále přibývá. Jak už se dříve spekulovalo, do řady takových aplikací a služeb už se pomalu přidává také komunikátor WhatsApp. V USA už se oficiálně testuje jeho peněženka, skrze kterou je možné jednoduše poslat peníze jinému uživateli skrze běžné okno pro zprávy. A to díky integraci nástroje Novi, který platby zaštiťuje.

Pomocí této novinky si mohou jednotliví uživatelé mezi sebou posílat peníze bez toho, aby museli opustit komunikaci v aplikaci WhatsApp. Postačí zadat požadovanou částku, zkontrolovat údaje o příjemci a platbu odeslat. Jak vidno, kromě částky se v chatovací aplikaci již nic dalšího nutně nezadává. Další bankovní údaje si totiž uživatelé předem uloží, což následné transakce velmi urychlí.

New in the US: use your @Novi digital wallet to send and receive money right within a @WhatsApp chat. People use WA to coordinate sending money to loved ones, and now Novi will help them do that securely, instantly and with no fees. https://t.co/4wG4t8zwKh

— Will Cathcart (@wcathcart) December 8, 2021