Společnost Sharp právě představila nástupce velice zajímavého mobilu Aquos R6 z loňska. Nový Aquos R7 nabízí lepší výkon, 240Hz displej, obří fotoaparát na zadní straně nebo aktualizovaný design. Pojďme se na něj společně mrknout.

Sharp Aquos R7 oficiálně představen

Sharp Aquos R7 se může pochlubit 6,6palcovým OLED IGZO displejem s Full HD+ rozlišením a 240Hz adaptivní obnovovací frekvencí. To je hodnota, která nechává konkurenci daleko za sebou, na druhou stranu je potřeba zmínit, že rozdíl mezi 120 a 240Hz frekvencí je viditelně daleko menší, než rozdíl mezi 60 a 120 Hz. Nechybí ochranné sklíčko Gorilla Glass Victus či čtečka otisků prstů. Uprostřed se pak nachází průstřel s 12,6Mpx selfie kamerkou.

Na zadní straně pak nalezneme 47Mpx fotoaparát se světelností f/1,9 o velikosti jednoho palce. Měl by být schopen zachytit až 1,8krát více světla, než loňský Aquos R6, který disponoval 20Mpx snímačem. Stejně jako loni se do vývoje aktivně zapojovala společnost Leica. Dále zde nalezneme 1,9Mpx hloubkový snímač. Výkon dostal na starost čipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen1 v kombinaci s 12 GB RAM a 256GB úložištěm. Nechybí samozřejmě certifikace IP68, systémem je Android 12 a výdrž obstarává 5000mAh baterie. Bohužel telefon zamíří zřejmě pouze do Japonska.

Sharp AQUOS R7 Official Introduction

Jak se vám tento mobil líbí?

Zdroj: GSMArena