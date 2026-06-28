Tohle nemá obdoby: Emulátor PS4 ShadPS4 přidává online hraní. Funguje bez i bez předplatného Hlavní stránka Zprávičky Emulátor PlayStationu 4 ShadPS4 oznámil ShadNet — vlastní serverovou infrastrukturu pro online hraní Hráči se díky tomu k multiplayeru dostanou bez účtu PSN i bez předplatného PlayStation Plus Projekt je teprve v testování a zatím umí jen sledování skóre; právní rizika navíc visí ve vzduchu Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 28.6.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Emulace PlayStationu 4 udělala další velký krok. Tým za emulátorem ShadPS4, který kdysi přinesl na počítače kultovní Bloodborne — a to ve vyšším rozlišení a plynuleji než na samotné konzoli — teď oznámil ShadNet. Jde o vlastní serverové řešení, které má hráčům umožnit online hraní, aniž by se museli připojit k síti Sony nebo platit za předplatné. Co ShadNet umí a co zatím ne Šedá zóna jménem emulace Co to znamená pro hráče Co ShadNet umí a co zatím ne Princip je jednoduchý a osvědčený. ShadNet staví na infrastruktuře RPCN, kterou už léta používá populární emulátor PS3 jménem RPCS3. Místo oficiálních serverů Sony se hráči připojují k vlastní síti komunity, takže odpadá nutnost mít účet PSN i aktivní PlayStation Plus. V budoucnu by to mělo otevřít online režimy řady her — včetně zmíněného Bloodborne se vším, co k němu patří. Než ale začnete plánovat herní večery, je třeba zchladit nadšení. ShadNet je teprve ve fázi testování a momentálně funguje pouze sledování skóre. Registrace účtů sice už běží, ale propojení s launcherem emulátoru zatím chybí a tým neslíbil, kdy dorazí. Oznámení přišlo krátce po vydání verze 0.16.0, vůbec největšího updatu v historii projektu, který přinesl nový konfigurační systém, lokální multiplayer i lepší podporu funkcí konzole PS4 Pro. Šedá zóna jménem emulace Tady přichází ta zajímavější otázka, kterou si zahraniční média většinou odpustí: je tohle vůbec legální? Odpověď zní „spíš ano, ale“. Samotná emulace má za sebou silný precedent — už kolem roku 2000 americký soud v případu Sony vs. Connectix rozhodl, že vytvořit emulátor pomocí reverzního inženýrství neporušuje autorská práva výrobce. Drtivá většina emulátorů se o tento výrok dodnes opírá. Háček je v detailech. Varovným příkladem je kauza Nintendo vs. Yuzu z roku 2024, kdy tvůrci emulátoru zaplatili 2,4 milionu dolarů a projekt kompletně ukončili. Nintendu tehdy nevadila emulace jako taková, ale obcházení šifrování her a podpora pirátství. ShadNet je v jiné pozici — neláme ochranu her, „jen“ nahrazuje servery Sony. Přesto jde japonské firmě přímo do byznysu s předplatným, a tak může kdykoli přijít s výzvou k ukončení činnosti. Že Sony za dva roky existence ShadPS4 nehnula prstem, není záruka ničeho. Co to znamená pro hráče Pro běžného uživatele platí jednoduché pravidlo. Stáhnout a používat emulátor je v pořádku, ale hry musíte legálně vlastnit — stažení titulu, který jste si nekoupili, je porušením autorských práv bez ohledu na to, jaký software k jeho spuštění použijete. To je rozdíl, který se v nadšených titulcích o emulaci snadno ztratí. ShadNet je každopádně fascinující ukázka toho, kam se komunitní vývoj dokáže dostat. Ještě před dvěma lety se ShadPS4 sotva probojoval do hlavního menu Bloodborne, dnes se na GitHubu těší přes 31 tisíc hvězd a míří k plnohodnotnému online hraní. Jestli se z toho stane stabilní řešení, nebo terč právníků Sony, ukáže až čas. Láká vás hrát emulované hry online, nebo zůstanete u originálních konzolí? Zdroje: Notebookcheck, ShadPS4 O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář emulátor Playstation Sony Mohlo by vás zajímat Black Friday: Datart vyprodává elektroniku za absurdní ceny, našli jsme skutečné perly (aktualizováno) Jakub Kárník 6.11.2024 Sony chce konkurovat Tesle, začne vyrábět svůj vlastní elektromobil. Afeela bude ale jen pro bohaté Jana Skálová 7.1.2025 Pozor, WhatsApp od 1. ledna přestane fungovat na spoustě mobilů. Týká se to i vás? Jana Skálová 22.12.2024 Nejlepší bezdrátová sluchátka do 2 000 Kč: Zazářil Marshall, nechybí nová Xiaomi Jana Skálová 30.10.2024 Tohle jsou nejporuchovější telefony za posledních pět let. Jak si vede vaše značka? Jakub Kárník 19.5.2023 Projekt Amethyst: Do PlayStationu by měla dorazit umělá inteligence, neuvěřitelně zlepší kvalitu her Jana Skálová 21.12.2024