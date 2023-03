Shadowgun Legends a spol. mění studio. Původní dělá na větší hře

Mobilní zombie masakrovačky Dead Trigger 2 a Unkilled a také nejnovější FPS hru Shadowgun Legends z dílny úspěšného českého studia MADFINGER Games bude nadále vyvíjet jiný tým. Tituly, které dohromady posbíraly přes 300 milionů stažení na Google Play, dostane do “správy” německé studio DECA Games. Důvodem je fakt, že tým MADFINGER Games po nedávno oznámeném přechodu z mobilních platforem na PC plně soustředí na to, aby co nejdříve doručil hráčům svůj vysněný projekt, který by nikdy nebyl možný na mobilních telefonech a tabletech.

“Na našich hrách nám velmi záleží a jsme opravdu vděční fantastické komunitě stovek milionů hráčů, díky níž je naše studio tím, čím je dnes. Náš nový projekt vyžaduje naši plnou pozornost a uvědomili jsme si, že našim předchozím titulům nemůžeme věnovat tolik péče, kolik bychom chtěli,” řekl Marek Rabas, Creative Director a CEO MADFINGER Games.

Společnost DECA Games byla údajně vybrána jako ideální partner pro podporu a vylepšení předchozích her společnosti MADFINGER po mnoha měsících hledání. “Její zkušenosti s revitalizací starších her jsou bezkonkurenční a fanoušci mohou v příštích letech očekávat mnoho nových zážitků a zábavy,” slibuje český tým, který z rukou pouští své doposud největší trháky.

