Máme pro vás konkrétní tip na další zajímavou mobilní hru, která je dočasně na Google Play k dostání za zvýhodněnou cenu. V tomto případě vlastně nemůže být o ceně ani řeč, protože je hra úplně zdarma, ačkoli běžně stojí téměř stovku. Jde o titul Shadow of Death: Dark Knight, který má v Obchodě přes deset milionů stažení a přitom skvělé hodnocení 4,7 hvězdičky. Tento díl velké fantasy série se věnuje osudu temného rytíře a jde o plnou verzi se všemi postavami.

Shadow of Death: Dark Knight Bravestars Games

“Ponořte se do temnoty a zažijte skvělé kapesní fantasy RPG věků. Vytáhněte stínovou čepel a vyberte si přizpůsobitelného temného rytíře, abyste se vydali na dobrodružství s bočním scrollerem kdekoli a kdykoli. Volně experimentujte s různými herními styly, zlými sadami vzácných brnění a robustními stromy dovedností, abyste vytvořili možného mocného stínového rytíře. Offline bojovka s duší konzolového RPG není to, co si tato generace hráčů zaslouží, ale potřebuje! Stín války stoupá, přijmete výzvu?” stojí v oficiálním popisu hry na Google Play.

Dark Knight is coming | Trailer – Shadow of Death

Jaké další mobilní fantasy hry byste doporučili?