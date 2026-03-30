Sreality.cz konečně mají novou aplikaci. Už podporuje i iOS a upozorní vás na nové nemovitosti

Adam Kurfürst Publikováno: 30.3.2026 20:00

Uživatelé služby Sreality.cz se konečně dočkali. Po letech stížností na nefunkční Android aplikaci přichází Seznam s kompletně přepracovanou verzí pro tento operační systém a současně uvádí první oficiální aplikaci pro zařízení s iOS. Obě novinky jsou k dispozici zdarma v příslušných obchodech a nabízejí možnost aktivace prémiového účtu Sreality Premium, který Seznam představil začátkem března. Co nové aplikace přinášejí Sreality Premium: prémiové funkce za 199 Kč měsíčně Stará verze měla velké problémy Co nové aplikace přinášejí Jak vysvětlila produktová manažerka Sreality.cz, hlavním benefitem obou aplikací jsou push notifikace na nové nemovitosti, které odpovídají uložené filtraci. Uživatelé se tak dozví o čerstvých inzerátech okamžitě, aniž by museli opakovaně navštěvovat webové stránky a znovu zadávat požadované parametry. Aplikace dále umožňují procházet nabídku v lokalitách, kterými právě procházíte, což ocení zejména ti, kdo se rozhlížejí po nemovitostech přímo při prohlídkách okolí. V obou verzích je k dispozici více než 100 000 nabídek od více než 5 000 inzerentů. Uživatelé mohou vyhledávat byty, domy, pozemky i komerční nemovitosti, a to jak k prodeji, tak k pronájmu. Samozřejmostí jsou pokročilé filtry podle dispozice, ceny, lokality nebo služeb v okolí. K jednotlivým inzerátům si lze přidávat vlastní poznámky. Sreality Premium: prémiové funkce za 199 Kč měsíčně Přímo v aplikacích si uživatelé mohou aktivovat Sreality Premium – placenou verzi služby, kterou Seznam oficiálně spustil 4. března. Měsíční předplatné stojí 199 Kč a je možné jej na týden vyzkoušet zdarma. Prémiový účet přináší řadu výhod. Patří mezi ně okamžitá upozornění na nové inzeráty z uložených hledání, notifikace o změně ceny sledované nemovitosti nebo přehled prodaných bytů v okolí vybraného inzerátu. Zajímavou funkcí je zobrazení historie cen, která ukáže, jak se cena konkrétní nemovitosti měnila v čase. Sreality Premium dále nabízí chytré hledání přirozeným jazykem – stačí napsat nebo nadiktovat, co hledáte, a portál vyfiltruje odpovídající nabídky. Uživatelé mohou také vyhledávat podobné nemovitosti podle fotografie, což se hodí například při hledání domů v konkrétním architektonickém stylu. K dispozici jsou i nové možnosti filtrování podle soukromých, zlevněných nebo nerezervovaných inzerátů a automatické přepočty na cenu za metr čtvereční. Stará verze měla velké problémy Dosavadní aplikace Sreality.cz pro Android, která byla na Google Play dostupná od roku 2016, nasbírala přes 100 tisíc stažení. Její uživatelské hodnocení však bylo katastrofální – pouhé 2 hvězdy z 5. V recenzích si uživatelé opakovaně stěžovali na neaktuální data, kdy aplikace zobrazovala inzeráty, které již na webu neexistovaly, nebo ukazovala staré ceny. Častým problémem bylo také nenačítání fotografií a chybová hláška „něco se pokazilo". Kritiku si vysloužilo i uživatelské rozhraní, kde ovládací prvky překrývala notifikační lišta telefonu. Po přepracování webu Sreality.cz na podzim 2024 se situace podle některých uživatelů ještě zhoršila – aplikace přestala s novým webem správně spolupracovat. S příchodem kompletně přepracované verze by se uživatelské hodnocení mohlo dramaticky zlepšit. Zda Seznam skutečně vyřešil všechny dlouhodobé problémy, ukážou až první reakce uživatelů v následujících týdnech.