TOPlist

Vyhlížíte aplikaci Mapy.com pro hodinky Garmin? Máme pro vás špatnou zprávu

  • Vývojáři Mapy.com potvrdili, že aplikace pro hodinky Garmin zatím není v plánu
  • Důvodem je technická specifičnost platformy Garmin, která vyžaduje odlišný přístup
  • Tým se plně soustředí na stávající verze pro systémy Wear OS a watchOS

Sdílejte:
Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
27.2.2026 18:00
Ikona komentáře 0
mapy google na hodinkach garmin fenix 8 ai ilustrace

Očekáváte příchod aplikace Mapy.com na své sportovní hodinky Garmin? Pak pravděpodobně nebudete mít radost. Vývojáři služby prostřednictvím sociální sítě Instagram potvrdili, že podpora pro hodinky Garmin aktuálně není v plánu. Zpráva přichází necelý rok poté, co se aplikace dostala na platformy Google Wear OS a Apple watchOS.

Garmin si počká, prioritou jsou stávající platformy

V příspěvku na Instagramu tým Mapy.com vysvětlil, proč se majitelé hodinek Garmin podpory jen tak nedočkají. „Pro ty, které zajímá podpora pro hodinky Garmin: zatím v plánu není. I když bychom Mapy.com měli rádi na všech hodinkách světa, podpora pro tuto platformu je technicky dost specifická. Plně se teď soustředíme na watchOS a WearOS,“ uvedli vývojáři.

A dává to smysl. Hodinky Garmin využívají vlastní operační systém, který se od konkurenčních platforem výrazně liší. Vývoj aplikace by tak vyžadoval odlišný přístup a značné prostředky.

Na Wear OS a watchOS už rok funguje

Aplikace Mapy.com pro chytré hodinky debutovala v dubnu loňského roku. Tehdy se dostala do obchodů Google Play pro hodinky s Wear OS a App Store pro Apple Watch. Uživatelé s ní mohou sledovat svou polohu, trasu i navigaci přímo na zápěstí, aniž by museli vytahovat telefon z kapsy.

Aplikace nabízí také funkci Stopař pro přehled o aktivitě včetně doby trvání a ujeté vzdálenosti. K dispozici jsou i podrobné mapové podklady s možností přepnutí na zimní variantu, což ocení lyžaři i běžkaři. Pro využití všech funkcí je však nutné prémiové předplatné Mapy.com za 249 Kč ročně.

Pro Garmin existují alternativy

Majitelé hodinek Garmin tak budou muset i nadále spoléhat na alternativní řešení. Hodinky této značky nabízejí vlastní mapové podklady TOPO, které si uživatelé mohou stáhnout přímo do zařízení.

Trasu ze služby Mapy.com je také možné přenést na zápěstí hodinek pomocí souboru GPX. Stačí jej vyexportovat z mobilní aplikace a nahrát do služby Garmin Connect.

Chybí vám Mapy.com na hodinkách Garmin?

Zdroje: Mapy.com/Instagram

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
Sdílejte:

Mohlo by vás zajímat

Amazfit Active 2

Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy

Adam Kurfürst
8.1.2025
Garmin Instinct 3

Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo

Adam Kurfürst
8.1.2025
Garmin vánoční ciferníky

Máte hodinky Garmin? Stáhněte si vánoční ciferníky, které se proměňují podle aktivity

Jana Skálová
24.12.2024
Xiaomi Watch S4 Sport

No nejsou krásné? Xiaomi brzy uvede nové hodinky pro sportovce, mají i korunku

Adam Kurfürst
18.7.2024
Garmin Instinct 2X Solar sleva

Jedny z nejoblíbenějších Garmin hodinek parádně zlevnily. Jsou odolné a nabíjí se ze slunce

Adam Kurfürst
14.8.2024
garmin instinct 2

V Česku oblíbené Garmin Instinct dostanou nástupce! Mohl by nabídnout kvalitnější senzor, design vám zvedne obočí

Jakub Kárník
9.7.2024