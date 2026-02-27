Vyhlížíte aplikaci Mapy.com pro hodinky Garmin? Máme pro vás špatnou zprávu Hlavní stránka Zprávičky Vývojáři Mapy.com potvrdili, že aplikace pro hodinky Garmin zatím není v plánu Důvodem je technická specifičnost platformy Garmin, která vyžaduje odlišný přístup Tým se plně soustředí na stávající verze pro systémy Wear OS a watchOS Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.2.2026 18:00 Žádné komentáře 0 Očekáváte příchod aplikace Mapy.com na své sportovní hodinky Garmin? Pak pravděpodobně nebudete mít radost. Vývojáři služby prostřednictvím sociální sítě Instagram potvrdili, že podpora pro hodinky Garmin aktuálně není v plánu. Zpráva přichází necelý rok poté, co se aplikace dostala na platformy Google Wear OS a Apple watchOS. Garmin si počká, prioritou jsou stávající platformy V příspěvku na Instagramu tým Mapy.com vysvětlil, proč se majitelé hodinek Garmin podpory jen tak nedočkají. „Pro ty, které zajímá podpora pro hodinky Garmin: zatím v plánu není. I když bychom Mapy.com měli rádi na všech hodinkách světa, podpora pro tuto platformu je technicky dost specifická. Plně se teď soustředíme na watchOS a WearOS,“ uvedli vývojáři. A dává to smysl. Hodinky Garmin využívají vlastní operační systém, který se od konkurenčních platforem výrazně liší. Vývoj aplikace by tak vyžadoval odlišný přístup a značné prostředky. Na Wear OS a watchOS už rok funguje Aplikace Mapy.com pro chytré hodinky debutovala v dubnu loňského roku. Tehdy se dostala do obchodů Google Play pro hodinky s Wear OS a App Store pro Apple Watch. Uživatelé s ní mohou sledovat svou polohu, trasu i navigaci přímo na zápěstí, aniž by museli vytahovat telefon z kapsy. Aplikace nabízí také funkci Stopař pro přehled o aktivitě včetně doby trvání a ujeté vzdálenosti. K dispozici jsou i podrobné mapové podklady s možností přepnutí na zimní variantu, což ocení lyžaři i běžkaři. Pro využití všech funkcí je však nutné prémiové předplatné Mapy.com za 249 Kč ročně. Pro Garmin existují alternativy Majitelé hodinek Garmin tak budou muset i nadále spoléhat na alternativní řešení. Hodinky této značky nabízejí vlastní mapové podklady TOPO, které si uživatelé mohou stáhnout přímo do zařízení. Trasu ze služby Mapy.com je také možné přenést na zápěstí hodinek pomocí souboru GPX. Stačí jej vyexportovat z mobilní aplikace a nahrát do služby Garmin Connect. Chybí vám Mapy.com na hodinkách Garmin? Zdroje: Mapy.com/Instagram O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Garmin Mapy.com seznam Sportovní hodinky Mohlo by vás zajímat Amazfit Active 2 nejsou drahé a mají čím překvapit. Skvěle vypadají, mají super jas a nabízí offline mapy Adam Kurfürst 8.1.2025 Bestseller na obzoru! Garmin Instinct 3 jsou tady, mají AMOLED a odolné tělo Adam Kurfürst 8.1.2025 Máte hodinky Garmin? Stáhněte si vánoční ciferníky, které se proměňují podle aktivity Jana Skálová 24.12.2024 No nejsou krásné? Xiaomi brzy uvede nové hodinky pro sportovce, mají i korunku Adam Kurfürst 18.7.2024 Jedny z nejoblíbenějších Garmin hodinek parádně zlevnily. Jsou odolné a nabíjí se ze slunce Adam Kurfürst 14.8.2024 V Česku oblíbené Garmin Instinct dostanou nástupce! Mohl by nabídnout kvalitnější senzor, design vám zvedne obočí Jakub Kárník 9.7.2024