Český Seznam má hlasového asistenta v češtině. Co umí a kde ho najít?

Čekáte na podporu českého jazyka v Google Asistentovi? Jo, my taky. Slibována nám je už pěkných pár měsíců a zatím na obzoru podle všeho není. Musíme se tedy spoléhat buď na angličtinu, nebo se poohlížet jinde. Jeden z prvních českých pokusů představoval například projekt Antelli, který ale úplně široce neprorazil. Teď do těchto vod vplouvá větší ryba. Hlasový asistent s podporou českého jazyka se objevil v mobilní aplikaci Seznam.cz.

Role asistenta zde připadla již zažitému psímu pomocníkovi Krastymu. Jakmile funkci povolíte v aplikaci Seznam.cz (nám se to podařilo ve verzi 7.8.1), požádá hlasový asistent o vykreslování přes ostatní aplikace. Ten totiž poté nejenže běží s pevnou notifikací v horní liště, ale nabízí i malou ikonu na okraji displeje. Ta má podobu právě pejska Krastyho čekajícího na povely. Kliknutím na něj se dá otevírat menu aplikací, ale v tomto případě je zajímavější to, že skutečně poslouchá.

I když by to bylo logické, jméno tohoto pomocníka bohužel v příkazech nefiguruje. Povely se zadávají přes heslo “Sezname”, po jehož vyslovení se rozbalí zmíněná nabídka. To je znamení, že můžete pokračovat. Zatím se zdá, že chytrý asistent zvládá hlavně interakci se Seznam aplikacemi a základními úkony.

Chytrý asistent Příklady fungujících příkazů:

“nastav budík” + libovolný čas

“otevři” + název nějaké Seznam aplikace

“zavři se” – ukončí funkci a je nutné ji znovu zapnout v aplikaci

“kdo je” nebo “co je” + libovolný výraz, který je vyhledán na Seznamu

“co je nového?” – spustí TV Seznam

“přehraj” + libovolný interpret či playlist ze Spotify

Zajímavé je, že například příkaz “Sezname, otevři Mapy” funguje, ale obecně aplikaci Spotify asistent otevřít odmítá. Další varianty s “přehraj” se nabízejí i u jiných aplikací. Asistent pochopitelně dává přednost službám od Seznamu. Na podobné spouštění možná dojde později. V evidenci dalších vylepšení jistě bude mnohem více věcí. Vývojáři podle všeho zatím jen sbírají data u základních příkazů, aby mohli chytrého Krastyho dál zdokonalovat. Příchod asistenta česká firma avizovala v červnu.

Jaké další příkazy vám asistent od Seznamu akceptoval?