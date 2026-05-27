Seznam.cz přináší vlastní obdobu ChatGPT. Chce usnadnit orientaci na českém internetu, ale umí toho víc Hlavní stránka Zprávičky Beta verze Seznam Asistenta je nově zdarma dostupná všem přihlášeným uživatelům Seznam.cz Konverzační nástroj pohání vlastní model SeLLMa, který Seznam u složitějších dotazů doplňuje modely Azure OpenAI Asistent čerpá data z Vyhledávání, Zboží.cz, Počasí.cz, Firmy.cz, jízdních řádů i televizního programu Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 27.5.2026 16:00 Žádné komentáře 0 Seznam.cz po půl roce testování v úzkém kruhu otevírá svou vlastní obdobu populárních nástrojů ChatGPT, Gemini či Claude Asistenta všem přihlášeným uživatelům. Nejde o žádný pokus na okraj – chatbot sedí přímo na domovské stránce nejnavštěvovanějšího českého webu a tváří se jako tuzemská odpověď na celosvětovou AI vlnu. Nejde jen o chytřejší vyhledávač, i když se tak prezentuje Postavený na vlastním modelu, občas ale prosí o pomoc jinde Komu dává smysl – a komu spíš ne Nejde jen o chytřejší vyhledávač, i když se tak prezentuje Seznam především prezentuje Asistenta jako chytřejší vyhledávač, který má pochopit přirozený jazyk bez nutnosti používat klíčová slova a poskytnout odpověď podloženou větším množstvím informačních zdrojů. „Naším cílem je, aby Asistent ušetřil lidem čas, tedy aby uměl pochopit zadání, projít relevantní informace a dát jasnou souhrnnou odpověď i s citacemi zdrojů. V současné verzi pomůže tedy lidem rychle se zorientovat ve velkém množství informací a ve zpravodajství,“ vysvětlil v listopadu produktový vedoucí Seznam Asistenta Radoslav Mikeš. Podobně jako konkurenční řešení vám ale, jak jsme sami otestovali, dovede Seznam Asistent například napsat Python kód pro kalkulačku s primitivním uživatelským rozhraním nebo vytvořit souhrn článku, který mu poskytnete. Ačkoliv jej tedy většina uživatelů bude pravděpodobně využívat jen jako vyhledávač na steroidech, má i pokročilejší schopnosti (a ve výsledku se tak více podobá právě ChatGPT než třeba Perplexity). Seznam Asistenta si můžete vyzkoušet na domovské stránce Seznam.cz, kde pole pro dotaz nově nabízí přepínač mezi Vyhledáváním a Asistentem, dále ve vyhledávání, v mobilní aplikaci Seznam nebo na samostatném webu asistent.seznam.cz. Podmínka je jediná – být přihlášený svým seznamáckým účtem. Postavený na vlastním modelu, občas ale prosí o pomoc jinde Technologickým srdcem je rodina vlastních jazykových modelů SeLLMa (což je slovní hříčka spojující Seznam se zkratkou pro velký jazykový model). Model vychází z architektury Llama 3.1 od Mety, ale Seznam ho výrazně přetrénoval na českém jazykovém korpusu z akademických dat i obsahu vlastních webů. Do vývoje firma podle dřívějších informací nalila přes 100 milionů korun. U složitějších dotazů si Asistent zatím vypomáhá modely Azure OpenAI běžícími v evropských datacentrech Microsoftu. Potvrzuje to i právní dokumentace samotného Seznamu. Dlouhodobým cílem je provozovat celý systém výhradně na vlastních modelech a hardwaru – zatím tomu tak ale není. Komu dává smysl – a komu spíš ne Seznam Asistent nemíří na přímý souboj s OpenAI nebo Googlem v hrubém výkonu. Jeho doménou je propojení s českým ekosystémem – počasí, jízdní řády, zboží, firmy i sport na jednom místě a v jednom dialogu. Pro běžného uživatele, který řeší typicky tuzemské dotazy a chce mít data v rámci EU, je to praktická a navíc bezplatná volba. Peter Pekarovič z divize Seznam AI uvádí, že poměr pozitivní zpětné vazby už atakuje 90 %, byť u produktu v rané fázi je to číslo, které je dobré brát s rezervou. Kompromisy ale existují a je férové je pojmenovat. Nástroj běží v beta režimu, takže možná narazíte na drobné chyby i občasné výpadky. Na komplexní úlohy typu programování nebo náročnější kreativní psaní, i když toho je teoreticky schopen, nečekejte úroveň nejnovějších globálních modelů – a částečná závislost na OpenAI navíc trochu nahlodává příběh o čistě české alternativě. Kdo potřebuje špičkový reasoning, sáhne dál po ChatGPT, Gemini či Claude. Pro orientaci na českém internetu a každodenní dotazy ale Seznam nabízí domácí nástroj, který dává smysl. 