Sennheiser Momentum 5 Wireless nabízejí lepší ANC a vyměnitelnou baterii. Kolik stojí v Česku? Hlavní stránka Zprávičky Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless přidávají k charakteristickému zvuku řady prostorový poslech Dolby Atmos se sledováním pohybu hlavy a podporu kodeku aptX Lossless Sluchátka nabídnou až 57 hodin přehrávání se zapnutým ANC a poprvé v řadě také baterii, kterou si majitel sám vymění křížovým šroubovákem Na český trh je uvede distributor Pantershop za 9 990 Kč, na výběr bude černá, bílá a modrá varianta Denim Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 30.5.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Prominentní výrobce audiotechniky Sennheiser představil novou generaci bezdrátových sluchátek pro nejnáročnější. Novinka Momentum 5 Wireless si zachovává zvukový rukopis i výdrž předchůdce, ale přidává prostorový zvuk, účinnější potlačení hluku a hlavně baterii, kterou si doma vyměníte sami za pár minut. Na našem trhu budou k dispozici za 9 990 Kč. Zvuk z 42mm měniče a bezeztrátový přenos přes aptX Lossless Potlačení hluku až třikrát účinnější proti lidským hlasům Prostorový zvuk Dolby Atmos se sledováním pohybu hlavy Baterii vyměníte sami za pár minut Cena a dostupnost Zvuk z 42mm měniče a bezeztrátový přenos přes aptX Lossless O reprodukci se stará 42mm dynamický měnič, který Sennheiser vyrábí ve svém závodě v irském Tullamore a jehož konstrukce vychází z legendární řady sluchátek HD 600. Naladění míří na plný projev s dynamickými basy, přirozenými vokály a dostatkem detailů v nahrávce. Novinka získala certifikaci Hi-Res Audio a využívá technologii Snapdragon Sound s podporou kodeků až po aptX Lossless. Ve spojení s kompatibilním zařízením tak hudbu přenese bezdrátově v bezeztrátové kvalitě. Zvukový projev si navíc upravíte v aplikaci Sennheiser Smart Control Plus, která nabízí osmipásmový ekvalizér, vlastní předvolby a systém Sound Personalization pro přizpůsobení zvuku vašemu vkusu. Potlačení hluku až třikrát účinnější proti lidským hlasům Výrazného posunu se dočkalo aktivní potlačení okolního hluku. MOMENTUM 5 Wireless mají oproti předchozí generaci dvojnásobek mikrofonů pro ANC a transparentní režim, celkem čtyři na každé straně. Proti monotónnímu hluku motorů i okolním hlasům tak zabírají účinněji. Právě u lidských hlasů Sennheiser uvádí až třikrát vyšší účinnost než u předchůdce. Stejný mikrofonní systém zlepšuje i podání hlasu při telefonování a videohovorech. Když naopak potřebujete na chvíli slyšet okolí, přepnete do transparentního režimu, aniž byste museli sluchátka sundávat s hlavy. Prostorový zvuk Dolby Atmos se sledováním pohybu hlavy Novinkou v řadě je prostorový poslech. Po instalaci úvodní aktualizace firmwaru přes aplikaci Smart Control Plus sluchátka zpřístupní Dolby Atmos se sledováním pohybu hlavy. U filmů, seriálů i hudby namíchané v prostorovém formátu se pak zvuková scéna vztahuje k prostoru před vámi a při otočení hlavy zůstává stabilnější, což posiluje pocit ponoření. Funkce ovšem není bezpodmínečná: potřebujete obsah v Dolby Atmos a zdrojové zařízení, které jej podporuje. Sennheiser zároveň počítá s dalším vývojem. Sluchátka z výroby jedou na Bluetooth 5.4, hardware je ale připravený i na pozdější aktualizaci na Bluetooth 6.0 přes firmware. Baterii vyměníte sami za pár minut Hlavním lákadlem je kombinace výdrže a přístupu k baterii. MOMENTUM 5 Wireless zvládnou až 57 hodin přehrávání na jedno nabití i se zapnutým ANC. Uvnitř je akumulátor o kapacitě 700 mAh, který si v případě potřeby vyměníte sami. K otevření příslušné části stačí malý křížový šroubovák a celá výměna zabere pár minut. Skvělý repráček za pětistovku: Niceboy Orion má fajn výkon a voděodolnost, levnější než teď dosud nebyl Adam Kurfürst Zprávičky Adam Kurfürst Zprávičky Sluchátka tak nemusí po letech putovat do servisu jen kvůli unavené baterii. Vyměnit jdou i náušníky, takže MOMENTUM 5 Wireless mohou zůstat ve formě i po dlouhé době každodenního nošení. Přepravní pouzdro je o 20 % menší než u předchozí generace a samotný obal Sennheiser zbavil plastů. V balení najdete nabíjecí kabel USB-C a analogový kabel s 3,5mm jackem pro připojení k notebooku nebo palubnímu systému v letadle. Cena a dostupnost Sennheiser MOMENTUM 5 Wireless se podle tiskové zprávy v Česku objeví brzy v e-shopu distributora Pantershop a u vybraných partnerů. Cena je stanovena na 9 990 Kč (399 €). Na výběr budou tři barvy: černá, bílá a modrá Denim. Za 9 990 Kč míří MOMENTUM 5 Wireless do nejvyšší třídy bezdrátových sluchátek, takže o impulzivní nákup nejde. Cenu ale ospravedlňuje právě to, co konkurence často neřeší: vyměnitelná baterie i náušníky a hardware připravený na novější Bluetooth posouvají životnost daleko za běžnou záruční dobu. Kdo drží elektroniku roky a nerad ji vyhazuje kvůli jediné opotřebené součástce, dostává v této kategorii vzácnou nabídku. Pár věcí je dobré mít na paměti. Bezeztrátový přenos přes aptX Lossless využijete jen se zdrojem, který podporuje Snapdragon Sound, takže majitelé iPhonů a části Androidů z něj nic mít nebudou. Prostorový Dolby Atmos navíc funguje jen u podporovaného obsahu a zařízení. Pokud hledáte hlavně potlačení hluku do letadla a slušný zvuk a tyhle funkce neřešíte, najdete i levnější alternativy. Pro náročného posluchače, který cestuje a plánuje sluchátka nosit léta, ale nová generace MOMENTUM dává smysl. Láká vás na MOMENTUM 5 Wireless spíš zvuk, nebo vyměnitelná baterie? Zdroje: Sennheiser, TZ O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Mohlo by vás zajímat PixWords - nápověda pro 5200 obrázků s odpověďmi Jan Tipmann 27.3.2017 Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Xiaomi spustilo obří zimní výprodej. Za mobily, tablety i další elektroniku ušetříte tisíce korun Jana Skálová 7.1.2025 Android Auto dostane schopnějšího asistenta! Takto (zhruba) vypadá Gemini v akci Adam Kurfürst 9.1.2025 Tohle je budoucnost Galaxy Watch: Samsung předvedl hodinky s pokročilým displejem Adam Kurfürst 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024